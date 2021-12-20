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10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Вегасом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс».

Айлендерс
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Источник: Reuters
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Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 2:0 — по буллитам).

В составе победителей забивали Джонатан Маршессо и Ши Теодор (дважды). Также Теодор реализовал решающий послематчевый буллит.

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо.

Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и отразил 31 бросок.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Вегас», в свою очередь, продлил победную серию до пяти матчей.

Айлендерс
3:4Б
1:1, 0:0, 2:2, 0:0
Вегас
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