31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Вегасом»

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 2:0 — по буллитам).
В составе победителей забивали Джонатан Маршессо и Ши Теодор (дважды). Также Теодор реализовал решающий послематчевый буллит.
В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо.
Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и отразил 31 бросок.
Таким образом, «Айлендерс» потерпели второе поражение за последние три матча. «Вегас», в свою очередь, продлил победную серию до пяти матчей.