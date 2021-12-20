31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Вегасом»

Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (3:3, 2:0 — по буллитам).

В составе победителей забивали Джонатан Маршессо и Ши Теодор (дважды). Также Теодор реализовал решающий послематчевый буллит.

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо.

Российский голкипер Илья Сорокин пропустил три шайбы и отразил 31 бросок.