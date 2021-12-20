Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Виннипегу», Бучневич и Барбашев набрали по 2 очка
«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
Виннипег
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«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.
В составе проигравших отличились Владимир Тарасенко и Нико Миккола. Иван Барбашев отыграл 22:39 и набрал 2 (0+2) очка. Павел Бучневич провел на льду 23:36 и также заработал 2 (0+2) балла.
За победителей дубль сделал Пол Штястны, по голу забили Николай Элерс и Марк Шайфли.
«Виннипег» прервал серию из 3 поражений.