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09:43 (мск), источник: Sport24

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от проигрыша «Виннипегу», Бучневич и Барбашев набрали по 2 очка

«Сент-Луис Блюз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

Виннипег
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Источник: AP 2021

В составе проигравших отличились Владимир Тарасенко и Нико Миккола. Иван Барбашев отыграл 22:39 и набрал 2 (0+2) очка. Павел Бучневич провел на льду 23:36 и также заработал 2 (0+2) балла.

За победителей дубль сделал Пол Штястны, по голу забили Николай Элерс и Марк Шайфли.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виннипег» прервал серию из 3 поражений.

Виннипег
4:2
0:0, 2:1, 2:1
Сент-Луис
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