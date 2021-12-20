НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто»

Также стало известно, что НХЛ перенесла все матчи между американскими и канадскими командами до рождественской паузы (24−26 декабря). Сезон-2021/22 будет продолжен, но под угрозой оказывается поездка игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекине.