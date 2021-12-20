НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто»
НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто» как минимум до 26 декабря в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.
Детройт
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто» как минимум до 26 декабря в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.
Все матчи команд были перенесены, тренировки отменены.
Ранее лига уже приостановила деятельность «Колорадо», «Флориды», «Калгари», «Нэшвилла» и «Бостона».
Также стало известно, что НХЛ перенесла все матчи между американскими и канадскими командами до рождественской паузы (24−26 декабря). Сезон-2021/22 будет продолжен, но под угрозой оказывается поездка игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекине.