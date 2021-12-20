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11:05 (мск), источник: Sport24

НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто»

НХЛ приостановила деятельность «Детройта» и «Торонто» как минимум до 26 декабря в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.

Детройт
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Все матчи команд были перенесены, тренировки отменены.

Ранее лига уже приостановила деятельность «Колорадо», «Флориды», «Калгари», «Нэшвилла» и «Бостона».

Также стало известно, что НХЛ перенесла все матчи между американскими и канадскими командами до рождественской паузы (24−26 декабря). Сезон-2021/22 будет продолжен, но под угрозой оказывается поездка игроков НХЛ на Олимпиаду в Пекине.

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