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09:21 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин лидирует на выборах на Матч звезд НХЛ от Столичного дивизиона. В 2019 и 2020 годах он побеждал, но отказывался от участия

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 29% голосов лидирует в голосовании болельщиков по выбору капитанов команд на Матч звезд НХЛ-2022 среди игроков Столичного дивизиона.

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Источник: Reuters

Он опережает капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби (13,4%) и форварда «Каролины» Себастьяна Ахо (6,8%).

Таким образом, россиянин может стать одним из четырех капитанов команд. Отметим, что в 2019 и 2020 годах болельщики выбирали его капитаном Столичного дивизиона, но Овечкин отказывался от участия в Матче звезд.

В последний раз он участвовал в мероприятии в 2018 году и выиграл конкурс на силу броска. В прошлом году Матч звезд не состоялся из-за коронавируса.

Среди всех игроков НХЛ больший процент голосов на данный момент получил только капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который с 30% лидирует в Тихоокеанском дивизионе. Следом за ним идут партнер по команде Леон Драйзайтль (11,2%), и форвард «Анахайма» Тревор Зеграс (7,1%).

В Атлантическом дивизионе с 17% лидирует нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Следом за ним идут капитан «Тампы» Стивен Стэмкос (9,6%) и капитан «Бостона» Патрис Бержерон (6,9%).

Самая острая борьба пока что развернулась в Центральном дивизионе. Лидирует форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (13,1%). Следом за ним идут форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (9,5%) и защитник «Эвеланш» Кэйл Макар (9,3%).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что Матч звезд-2022 пройдет 4—5 февраля в Лас-Вегасе. Он вновь будет состоять из трехматчевого турнира в формате 3 на 3.

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