Коварный омикрон добрался до хоккея. НХЛ приостановила сезон до Рождества, но будут ли его доигрывать?

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Итак, пауза. Сезон в Национальной хоккейной лиге официально приостановлен из-за коронавируса. Лига и ассоциация игроков договорились о том, что все матчи и операции останавливаются на четырехдневный период до Рождества, при этом, два матча — «Филадельфия» — «Вашингтон» и «Вегас» — «Тампа» должны состояться в ночь со вторника на среду, так как там еще не готовы результаты тестов хоккеистов.

Все стадионы всех 32 команд на этот период будут закрыты — не допускаются никакие тренировки. Более того, в эти дни запрещены даже тесты на коронавирус, но игроки должны явиться в клуб 26 декабря для обязательного тестирования.

Лига традиционно делает рождественский перерыв (с 24 по 26 декабря), чтобы игроки могли нормально встретить праздники, но нынешняя пауза, конечно, связана не с Рождеством. Основная идея незапланированного перерыва — замедлить распространение коронавируса в раздевалках, где и происходит основной процесс заражения.

По состоянию на утро вторника, 10 из 32 команд НХЛ закрылись из-за вспышки ковида. При этом, некоторые команды и так хотели пораньше уйти на каникулы, надеясь договориться о том, что хоккеисты пораньше выйдут с отдыха на тренировки, что создало конкурентный дисбаланс. Всего же в нынешнем сезоне было отложено уже 49 матчей (44 — на прошлой неделе), и если пытаться оперативно их доиграть (и не будет новых переносов), то для этого потребуется не меньше 5−6 резервных дней.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--574d15c5193a14a8e156" data-vnd="574d15c5193a14a8e156" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=574d15c5193a14a8e156" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Их в расписании регулярного чемпионата, разумеется, нет. Взять их можно только одним способом — отказаться от участия в Олимпиаде, поэтому здесь выбор уже можно считать решенным. Единственный шанс энхаэловцев еще побороться за олимпийские медали Пекина — это перенос Игр на 2023 год, вероятность чего постепенно увеличивается, так как коварный омикрон распространяется по миру со скоростью лесного пожара. Если в Пекине обнаружат это «пламя», со спортивным праздником можно будет попрощаться минимум на год.

Впрочем, речь не о многострадальной Олимпиаде в Пекине, которая рискует стать жертвой царящего в мире хаоса. Куда больше удивляет тот факт, что НХЛ, радостно рапортовавшая о 100-процентной вакцинации перед стартом сезона, теперь вынуждена публиковать совсем другие данные. В ковид-списках сейчас значатся 118 игроков, что составляет 16% от общего числа хоккеистов. Фактическое количество заболевших может быть даже больше, так как некоторые команды (например, «Колорадо») указали, что у них есть дополнительные игроки с положительными тестами, но не раскрыли их количество.

Год назад, когда прививки еще никто не ставил, а сезон состоял из 56 матчей, максимальное количество хоккеистов в ковид-списке составляло 55 человек. Сейчас их в два раза больше. Как любят говорить американцы в похожих случаях, «это не работает». Лишь в 9 командах из 32 не было хоккеистов, которые попадали в чертовы списки — во всех остальных был минимум один такой игрок.

Словом, все стало серьезнее и труднее. Вся спортивная мировая отрасль переживает огромные проблемы и с тревогой глядит в будущее. Конечно, у НХЛ есть большой запас прочности и уже накоплен солидный опыт решения подобных вопросов. Но никто не знает, сможем ли мы и дальше увидеть хоккей в нынешнем сезоне, или придется мучительно ждать, когда коронавирусные тучи разгонит ветерок здравого смысла.