Форвард «Чикаго» Тэйвз: Пропуск Олимпиады — это правильный путь

«Хоккеисты должны правильно расставлять приоритеты перед поездкой в Пекин, и вместо столкновения с непредсказуемым сценарием игрокам важнее своё здоровье и сохранность своих близких, а также ситуация в клубе. Пропуск Олимпиады — это правильный путь», — цитирует Тэйвза в «Твиттере» журналист The Athletic Марк Лазерус.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.