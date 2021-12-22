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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Чикаго» Тэйвз: Пропуск Олимпиады — это правильный путь

33-летний канадский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз, являющийся 3-кратным обладателем Кубка Стэнли, выразил мнение по поводу возможного пропуска Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) игроками НХЛ из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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Источник: AP 2021
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«Хоккеисты должны правильно расставлять приоритеты перед поездкой в Пекин, и вместо столкновения с непредсказуемым сценарием игрокам важнее своё здоровье и сохранность своих близких, а также ситуация в клубе. Пропуск Олимпиады — это правильный путь», — цитирует Тэйвза в «Твиттере» журналист The Athletic Марк Лазерус.

Ранее стало известно, что НХЛ приостановит матчи чемпионата до Рождества. Лига и Ассоциация игроков сообщили, что матчи, запланированные на 23 декабря, будут отложены.

Клубы уйдут на выходные с 22 по 25 декабря. 26 декабря все игроки и персонал сдадут тесты на COVID-19. 27 декабря матчи регулярного сезона возобновятся, если обстановка с заражениями будет стабильной.

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