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14:09 (мск), источник: Sport24

«Тампа» обыграла «Вегас», Василевский сделал 38 сэйвов, у Сергачева ассист

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Вегас
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Источник: AP 2021

В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос.

Защитник Михаил Сергачев отыграл 21:35 и отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.

В составе проигравших дубль сделал Марк Стоун, еще одну шайбу забросил Николя Руа. Победная серия «Голден Найтс» прервалась на отметке в 5 матчей.

Вегас
3:4
1:1, 2:2, 0:1
Тампа-Бэй
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