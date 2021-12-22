«Тампа» обыграла «Вегас», Василевский сделал 38 сэйвов, у Сергачева ассист
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
Вегас
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.
В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос.
Защитник Михаил Сергачев отыграл 21:35 и отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 41.
В составе проигравших дубль сделал Марк Стоун, еще одну шайбу забросил Николя Руа. Победная серия «Голден Найтс» прервалась на отметке в 5 матчей.