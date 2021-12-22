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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада

Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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«Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские игры.

Вратари:

  • Андрей Василевский — 31 год;
  • Сергей Бобровский — 37 лет;
  • Игорь Шестёркин — 30 лет;
  • Илья Сорокин — 30 лет.

Защитники:

  • Дмитрий Орлов — 34 года;
  • Михаил Сергачёв — 27 лет;
  • Иван Проворов — 29 лет.

Нападающие:

  • Александр Овечкин — 40 лет;
  • Евгений Малкин — 39 лет;
  • Никита Кучеров — 32 года;
  • Андрей Свечников — 25 лет;
  • Артемий Панарин — 34 года;
  • Александр Радулов — 39 лет;
  • Кирилл Капризов — 28 лет;
  • Владимир Тарасенко — 34 года;
  • Евгений Кузнецов — 33 года.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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