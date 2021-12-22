Сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоится следующая Олимпиада
НХЛ: таблица и календарь
Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).
«Чемпионат» представляет, сколько лет будет российским звёздам НХЛ в 2026 году, когда состоятся следующие Олимпийские игры.
Вратари:
Защитники:
Нападающие:
Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос участия игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине 2022 года. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ.
Напомним, зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.