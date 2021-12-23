Гретцки: нет сомнений, что Овечкин побьёт мой рекорд. Я самый большой поклонник Алекса

«Нет ни малейшего сомнения, что он обойдёт меня, и я думаю, что это потрясающе. В этом году он идёт по графику 40−50 голов за сезон, а может, и больше. Нет сомнений, что в конечном итоге он побьёт мой рекорд. Я его самый большой поклонник», — приводит слова Гретцки The New York Times.