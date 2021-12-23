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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все русские ребята точно бы поехали»: Сергачев — о пропуске Олимпиады

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев заявил, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не консультировалось с игроками перед объявлением о запрете на участие в Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: AP 2021

В среду НХЛ заявила, что не допустит игроков лиги к поездке в Пекин из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

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«По-моему, отказ не связан с профсоюзом игроков. НХЛ сама приняла такое решение. Никаких голосований не было вообще, — цитирует хоккеиста “Матч ТВ”. — НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. Здесь ничего нельзя сказать. Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде».

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля 2022 года. Россияне являются действующими чемпионами турнира, прошлые Игры также прошли без игроков из клубов НХЛ.

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