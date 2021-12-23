«Все русские ребята точно бы поехали»: Сергачев — о пропуске Олимпиады

«По-моему, отказ не связан с профсоюзом игроков. НХЛ сама приняла такое решение. Никаких голосований не было вообще, — цитирует хоккеиста “Матч ТВ”. — НХЛ — это корпорация, большой бизнес. Их позицию тоже можно понять. Они теряют деньги. Здесь ничего нельзя сказать. Конечно, я расстроился. Да и все расстроились. Я знаю, что все русские ребята точно бы поехали. Забили бы на эти три-пять недель карантина. Потому что это очень важно — представлять свою страну на Олимпиаде».