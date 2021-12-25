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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ перенесла дату возобновления чемпионата после рождественской паузы

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение не возобновлять регулярный чемпионат до 28 декабря, сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Ранее профсоюз игроков лиги (NHLPA) перенес начало рождественской паузы на 22 декабря, поскольку в этот день не было запланировано никаких игр из-за переносов. Регулярный чемпионат должен был возобновиться 27 декабря. По-прежнему ожидается, что 26 декабря игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестов на коронавирус, тренировок и переездов.

Решение о переносе даты возобновления регулярного чемпионата было принято с целью предоставить лиге возможность проанализировать результаты тестирования в масштабах НХЛ. Планируется, что лига предоставит обновленную информацию о планах в воскресенье.

Из-за вспышек COVID-19 несколько десятков матчей НХЛ перенесены. Лига приняла решение, что игроки не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.

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