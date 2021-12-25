НХЛ перенесла матч между «Сент-Луисом» и «Нью-Джерси»
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила о переносе матча «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Девилз».
Сент-Луис
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила о переносе матча «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Девилз».
Ранее десятки матчей лиги были отложены из-за коронавируса.
Игра между «Сент-Луисом» и «Нью-Джерси» должна была пройти в ночь на 28 декабря по московскому времени. Новая дата встречи будет объявлена позже.
«Сент-Луис» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, «Нью-Джерси» идет 12-м на Востоке.