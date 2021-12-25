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20:19 (мск), источник: Матч ТВ

НХЛ перенесла матч между «Сент-Луисом» и «Нью-Джерси»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем сайте объявила о переносе матча «Сент-Луис Блюз» — «Нью-Джерси Девилз».

Сент-Луис
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Ранее десятки матчей лиги были отложены из-за коронавируса.

Игра между «Сент-Луисом» и «Нью-Джерси» должна была пройти в ночь на 28 декабря по московскому времени. Новая дата встречи будет объявлена позже.

— Билеты будут действительны к посещению матча в новую дату, — говорится в сообщении НХЛ.

«Сент-Луис» занимает 5-е место в таблице Западной конференции, «Нью-Джерси» идет 12-м на Востоке.

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