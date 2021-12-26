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12:10 (мск), источник: Матч ТВ

«Берегись, Ови!» Ягр обратился к Овечкину

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр опубликовал в Twitter фотографию в костюме Санта-Клауса и обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину.

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Источник: Reuters

«Всех с Рождеством! Моя работа Сантой в этом году завершена, теперь я могу сконцентрироваться на хоккее. Берегись, Ови!» — подписал фото Ягр.

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Овечкин может обойти Ягра по количеству голов в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 752 шайбы, чех забросил 766 шайб и идет третьим.

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