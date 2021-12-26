10 лучших голов 2021 года по версии канадского ТВ. Сплошной Макдэвид и никакого Овечкина

За океаном продолжаются вынужденно длинные рождественские каникулы — сезон в НХЛ поставлен на паузу до 28 декабря. Пользуясь этим моментом, канадская телекомпания Sportsnet сделала то, что обычно североамериканским медиа не свойственно — опубликовала свой рейтинг 10 лучших голов, но не по итогам сезона, а календарного года (правда, с некоторыми исключениями).

В нем, увы, совсем нет россиян с точки зрения героев (голы, пропущенные российскими вратарями, не в счет). Это достаточно странно, поскольку тот же Александр Овечкин только в нынешнем сезоне забил достаточно эффектных голов. Впрочем, оставим это на совести Sportsnet, а лучше посмотрим на хоккейную красоту, ведь подборка вышла отличная.

10. Александр Тексье («Коламбус») в ворота «Вегаса»

В ноябре 2020 года нападающий «Блю Джекетс» Алекс Тексье удивил многих эффектными действиями в выездной игре против «Голден Найтс». Тексье играючи обыграл Марка Стоуна, прорвался к воротам и без проблем переиграл голкипера Лорана Броссуа. В общем-то, гол получился не таким уж выдающимся, но канадских телевизионщиков он впечатлил.

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9. Тэйлор Холл («Бостон») в ворота «Вашингтона»

Изящный разворот Тэйлора Холла на пятачке у чужих ворот в матче с «Кэпиталз» получился на загляденье. Обыграны оказались и защитник Дмитрий Орлов, и вратарь Илья Самсонов. Да и вся комбинация в целом была эффектной.

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8. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») в ворота «Торонто»

Первый гол в топ-10 от великого и ужасного Мистера МакДи, который прошел «от берега до берега». Пострадали «Кленовые листья», чья оборона выглядела, словно решето, и тогдашний вратарь «Торонто» Фредерик Андерсен, который после такого решил перебраться в «Каролину».

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7. Брэйден Пойнт («Тампа») в ворота «Флориды»

Ах, как мы скучаем по связке Никиты Кучерова и Пойнта! Пока россиянин лечится, эти шикарные передачи и обыгрыши остается только вспоминать. Канадские телевизионщики в своем топ-10 выбрали давний момент в матче с «Флоридой», а мы предложим вспомнить другой прекрасный пас Кучерова на Пойнта — это было в матче с «Айлендерс» около полугода назад.

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6. Джек Рословик («Коламбус») в ворота «Каролины»

Еще один неожиданный представитель «Коламбуса». 8 февраля Рословик возомнил себя Макдэвидом, играючи прошел между двух защитников и не оставил шанса вратарю Недельквичу.

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5. Тайлер Бертуцци («Детройт») в ворота «Тампы»

Его папа прославился тем, что бил по голове. А сын предпочитает бить по шайбе, и получается у него это прекрасно. И ведь кого он обыграл! Василевского, Сергачева и Хедмана.

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4. Мэтью Барзал («Айлендерс») в ворота «Баффало»

А вот это уже пижонство. Барзал просто издевался над «Клинками», бросив из-под ноги после выхода один на один. За такое Джон Торторелла мог бы просто уничтожить словами, если бы к тому моменту не был безработным.

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3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») в ворота «Виннипега»

Очередной «паровозный» гол Макдэвида, которого не смогла оставить вся команда соперника и звездный вратарь Хеллебайк.

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2. Сонни Милано («Анахайм») в ворота «Баффало»

Здесь важен не гол, а передача. Ее сделал Тревор Зеграс, и как сделал! Это была настоящая хоккейная музыка: пас подкидкой из-за чужих ворот и замыкание в касание. Покруче, чем лакросс-гол, потому что выполнить сложнее.

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1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») в ворота «Рейнджерс»

«Синерубашечники» и Александр Георгиев не захотят вспоминать день 5 ноября, когда Макдэвид над ними издевался. На то он и Макдэвид, чтобы напоминать о себе постоянно.

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