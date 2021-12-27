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11:44 (мск), источник: ТАСС

НХЛ отложила три матча регулярного чемпионата

По причине коронавируса в назначенное время не состоятся игры «Чикаго» — «Коламбус», «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон».

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Источник: AP 2021
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ТАСС, 27 декабря. Три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отложены. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По причинам, связанным с COVID-19, отложен запланированный на 29 декабря матч «Чикаго» — «Коламбус», а также встречи «Торонто» — «Питтсбург» и «Оттава» — «Бостон», которые должны были пройти 30 декабря. Остальные матчи пройдут согласно расписанию.

Изначально планировалось, что регулярный чемпионат, 23 декабря остановленный на рождественскую паузу, возобновится 28 декабря, однако позднее НХЛ решила продлить игровой перерыв на один день, чтобы посвятить больше времени анализу результатов тестов хоккеистов на коронавирус и оценке готовности клубов к игре.

19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе.

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