Овечкин вышел на 1-е место по числу голосов в выборе капитанов на Матч звёзд НХЛ — 2022
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу голосов среди болельщиков на Матч звёзд НХЛ 2022 года.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу голосов среди болельщиков на Матч звёзд НХЛ 2022 года.
Как сообщает официальный сайт лиги, 36-летний россиянин обошёл лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида по абсолютному числу голосов, поданных в голосовании, где выбирают капитанов для февральского Матча звёзд. За Овечкина как за капитана команды Столичного дивизиона проголосовало 30,4% фанатов. За Макдэвида в качестве капитана Тихоокеанского дивизиона высказалось 29,3% проголосовавших.
Ближайший соперник Овечкина в Столичном дивизионе — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, имеет лишь 13,9% голосов. Третий — Себастьян Ахо из «Каролины Харрикейнз» (6,9%).
У Макдэвида преимущество перед партнёром по «Ойлерз» Леоном Драйзайтлем, за которого отдано 11,2% голосов. Ещё дальше расположился Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» (6,9%).
В Атлантическом дивизионе тройка лидеров выглядит так: Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (17,2%), Стивен Стэмкос из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (10,4%), Патрис Бержерон из «Бостон Брюинз» (7,2%).
Самая интересная борьба разгорается в Центральном дивизионе, где лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (13,5%) преследует российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (9,9%).
Напомним, звёздный уик-энд НХЛ 2022 года пройдёт