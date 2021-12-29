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09:08 (мск), источник: ТАСС

НХЛ объявила о переносе еще 10 матчей регулярного чемпионата

Встречи перенесены на конец сезона, точные даты лига определит позднее.

Айлендерс
Детройт
Оттава
Питтсбург
Калгари
Виннипег
Торонто
Каролина
Монреаль
Вашингтон
Баффало
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Источник: AP 2021

ТАСС, 29 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла еще 10 матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Из-за проблем, связанных с коронавирусом и затрагивающих оба клуба, перенесена встреча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройтом», которая была запланирована на 30 декабря. Из-за ограничений въезда в некоторые канадские города перенесены девять встреч: «Оттава» — «Питтсбург» (31 декабря), «Калгари» — «Виннипег» (1 января), «Торонто» — «Каролина» (4 января), «Монреаль» — «Вашингтон» (5 января), «Монреаль» — «Торонто» (7 января), «Монреаль» — «Баффало» (9 января), «Виннипег» — «Сиэтл» (9 января), «Монреаль» — «Коламбус» (11 января) и «Виннипег» — «Миннесота» (11 января).

Встречи перенесены на конец сезона, точные даты лига определит позднее.

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