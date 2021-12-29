НХЛ объявила о переносе еще 10 матчей регулярного чемпионата

Из-за проблем, связанных с коронавирусом и затрагивающих оба клуба, перенесена встреча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройтом», которая была запланирована на 30 декабря. Из-за ограничений въезда в некоторые канадские города перенесены девять встреч: «Оттава» — «Питтсбург» (31 декабря), «Калгари» — «Виннипег» (1 января), «Торонто» — «Каролина» (4 января), «Монреаль» — «Вашингтон» (5 января), «Монреаль» — «Торонто» (7 января), «Монреаль» — «Баффало» (9 января), «Виннипег» — «Сиэтл» (9 января), «Монреаль» — «Коламбус» (11 января) и «Виннипег» — «Миннесота» (11 января).