НХЛ объявила о переносе еще 10 матчей регулярного чемпионата
Встречи перенесены на конец сезона, точные даты лига определит позднее.
ТАСС, 29 декабря. Национальная хоккейная лига (НХЛ) перенесла еще 10 матчей регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Из-за проблем, связанных с коронавирусом и затрагивающих оба клуба, перенесена встреча между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройтом», которая была запланирована на 30 декабря. Из-за ограничений въезда в некоторые канадские города перенесены девять встреч: «Оттава» — «Питтсбург» (31 декабря), «Калгари» — «Виннипег» (1 января), «Торонто» — «Каролина» (4 января), «Монреаль» — «Вашингтон» (5 января), «Монреаль» — «Торонто» (7 января), «Монреаль» — «Баффало» (9 января), «Виннипег» — «Сиэтл» (9 января), «Монреаль» — «Коламбус» (11 января) и «Виннипег» — «Миннесота» (11 января).
Встречи перенесены на конец сезона, точные даты лига определит позднее.