Барабанов помог «Сан-Хосе Шаркс» обыграть «Аризону Койотис» в матче НХЛ

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 12, 29.12.2021, 6:30 Сан-Хосе 8 Аризона 7 Б

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 8:7 (2:2, 3:2, 2:3) в пользу хозяев льда, у которых отличились россиянин Александр Барабанов (3-я минута), Ник Бонино (12), Радим Шимек (26), Джеффри Вил (26), Тимо Майер (35), Томаш Гертл (42) и Логан Кутюр (54). У «Койотис» шайбы забросили Лоусон Крауз (6, 48), Янис Мозер (18, 40), Клейтон Келлер (28), Шейн Гостисбеер (57) и Эндрю Лэдд (59). Буллиты у победителей реализовали Гертл и Кутюр.

Форвард «Сан-Хосе» Барабанов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, прервав безголевую серию из 12 игр. Также на его счету результативная передача. В активе нападающего теперь 17 (4+13) очков в 26 матчах.