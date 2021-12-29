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09:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барабанов помог «Сан-Хосе Шаркс» обыграть «Аризону Койотис» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Клуб «Сан-Хосе Шаркс» победил «Аризону Койотис» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив две шайбы с интервалом в семь секунд.

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Источник: AP 2021
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НХЛ 2021-2022
Неделя 12, 29.12.2021, 6:30

Сан-Хосе8Аризона7Б

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 8:7 (2:2, 3:2, 2:3) в пользу хозяев льда, у которых отличились россиянин Александр Барабанов (3-я минута), Ник Бонино (12), Радим Шимек (26), Джеффри Вил (26), Тимо Майер (35), Томаш Гертл (42) и Логан Кутюр (54). У «Койотис» шайбы забросили Лоусон Крауз (6, 48), Янис Мозер (18, 40), Клейтон Келлер (28), Шейн Гостисбеер (57) и Эндрю Лэдд (59). Буллиты у победителей реализовали Гертл и Кутюр.

Форвард «Сан-Хосе» Барабанов забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, прервав безголевую серию из 12 игр. Также на его счету результативная передача. В активе нападающего теперь 17 (4+13) очков в 26 матчах.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Кингз» на своем льду уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:6 (1:3, 1:2, 1:1).

Лос-Анджелес
3:6
1:3, 1:2, 1:1
Вегас
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