Мощное возвращение НХЛ: «Тампа» спаслась в самой концовке, а «Сан-Хосе» и «Аризона» накидали 14 шайб на двоих

Сегодня ночью после недельного отсутствия из-за коронавирусной паузы вернулись матчи НХЛ. В последние дни лига приняла ряд важных решений, которые должны помочь предотвратить дальнейшие остановки чемпионата. Например, клубы снова смогут задействовать составы «такси», доступные до паузы на Матч всех звезд в феврале. Также были внесены временные изменения в коллективное соглашение, упрощающие возможность приглашения игроков в экстренных случаях.

Тем не менее пока все это не выглядит слишком радужно. На данный момент в ковид-протоколе НХЛ находятся 128 игроков, а лига по причине ограничений посещаемости сообщила о переносе девяти матчей, которые должны были состояться в Канаде. В такой ситуации сложно избавиться от тревожных мыслей за этот сезон. Однако сегодня болельщики смогли отвлечься от негативных мыслей и посмотреть три матча, в которых было забито больше 30 голов.

Возвращение Пойнта

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 12, 29.12.2021, 3:00 Тампа-Бэй 5 Монреаль 4 ОТ

Во Флориде состоялся ремейк прошлогоднего финала Кубка Стэнли. «Тампа» принимала «Монреаль», но их составы были очень далеки от оптимальных. На двоих команды не смогли рассчитывать почти на два десятка игроков основы, включая четырех вратарей. В ковид-протокол попали и Андрей Василевский с Михаилом Сергачевым, а место в воротах «Лайтнинг» занял 28-летний канадец Максим Лагас.

Зато поклонники «Тампы» наконец-то смогли наблюдать в деле Брэйдена Пойнта, который из-за травмы верхней части тела пропустил 14 матчей. Возвращение получилось более чем эффектным. Канадец стал первой звездой встречи и набрал 3 (2+1) очка. Он поучаствовал в атаке, которая помогла «Молниям» спасти матч и перевести встречу в овертайм. Опытная палочка-выручалочка Кори Перри как всегда грамотно сыграл на пятаке и огорчил болельщиков своей бывшей команды.

В овертайме «Тампа» на эмоциях смогла продолжить наступление, а автором победного гола стал Ондржей Палат. Хозяева даже не дали «Монреалю» выйти из своей зоны, здорово сыграли в отборе шайбы и поставили точку в самом начале дополнительного времени. Результативная передача на счету Виктора Хедмана, который с 551 (121+430) очком вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба и теперь делит эту позицию с Никитой Кучеровым.

Перестрелка в Калифорнии

«Сан-Хосе» и «Аризона» выдали просто безумный матч, где победителя удалось определить только в серии буллитов. «Шаркс» трижды за встречу вели в две шайбы, однако гости оказались очень неуступчивыми и за полторы минуты до конца третьего периода реализовали большинство. Интересно, что первой звездой матча стал Александр Барабанов, на счету которого гол и результативная передача. Российский форвард «Сан-Хосе» продолжает доказывать, что нашел в НХЛ свою команду, а тренерский штаб очень доволен трудолюбием нападающего. Шайба не получилась эффектной, но форвард здорово закрыл вратаря и оказался в нужном месте после броска Тимо Майера.