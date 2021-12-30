Гол Кузнецова и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом»

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 0:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе «Кэпиталз» голами отметились Ларс Эллер (4-я минута), Джон Карлсон (14), Ник Дауд (19), российский нападающий Евгений Кузнецов (55) и Карл Хагелин (60). У «Предаторз» авторами заброшенных шайб стали российский форвард Яков Тренин (22), Люк Канин (28) и Филип Форсберг (28).