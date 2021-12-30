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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Кузнецова и пас Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом»

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2021

Встреча, которая состоялась в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 (3:0, 0:3, 2:0) в пользу хозяев. В составе «Кэпиталз» голами отметились Ларс Эллер (4-я минута), Джон Карлсон (14), Ник Дауд (19), российский нападающий Евгений Кузнецов (55) и Карл Хагелин (60). У «Предаторз» авторами заброшенных шайб стали российский форвард Яков Тренин (22), Люк Канин (28) и Филип Форсберг (28).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет результативный пас, его одноклубник Дмитрий Орлов отметился двумя голевыми передачами. Александр Алексеев очков не набрал. Голкипер Илья Самсонов отразил 17 бросков из 20-ти.

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