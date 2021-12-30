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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Шарангович забросил пятую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович помог команде обыграть «Баффало» со счетом 4:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нью-Джерси
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Источник: Reuters

В начале третьего периода белорус отдал результативную передачу Джеку Хьюзу, который в третий раз поразил ворота соперников, а потом сам забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. В этой встрече Егор Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков при коэффициенте полезности «+3».

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Всего в нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников «дьяволов» и семь раз отдавал голевые передачи. После 31 проведенной встречи «Нью-Джерси» имеет в своем активе 27 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.

Еще один белорусский представитель в сильнейшей хоккейной лиге мира Алексей Протас принял участие в победной домашней встрече «Вашингтона» с «Нэшвиллом» (5:3). Белорусский форвард провел на площадке ровно 7 минут, нанес один бросок и применил один силовой прием. В 21 матче нынешнего сезона Алексей Протас набрал 6 бомбардирских баллов (2 гола и 4 результативные передачи).

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» набрали 45 очков в 32 поединках и находятся на второй позиции Восточной конференции, уступая только «Тампе», у которой 46 баллов после 31 игры.

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