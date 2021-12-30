Егор Шарангович забросил пятую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

В начале третьего периода белорус отдал результативную передачу Джеку Хьюзу, который в третий раз поразил ворота соперников, а потом сам забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. В этой встрече Егор Шарангович провел на льду чуть более 14 минут, нанес 5 бросков при коэффициенте полезности «+3».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0BM_2N14rYs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего в нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей, в которых пять раз поражал ворота соперников «дьяволов» и семь раз отдавал голевые передачи. После 31 проведенной встречи «Нью-Джерси» имеет в своем активе 27 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ.

Еще один белорусский представитель в сильнейшей хоккейной лиге мира Алексей Протас принял участие в победной домашней встрече «Вашингтона» с «Нэшвиллом» (5:3). Белорусский форвард провел на площадке ровно 7 минут, нанес один бросок и применил один силовой прием. В 21 матче нынешнего сезона Алексей Протас набрал 6 бомбардирских баллов (2 гола и 4 результативные передачи).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hBb6pUSlOWQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.