В НХЛ изучают вопрос с проведением турнира в формате Кубка мира

«Планируется ли проведение турнира от НХЛ в формате “лучшие против лучших”? Да, обсуждение этого выйдет на первый план, как только мы пройдём через этот шторм. И кто знает, когда это произойдёт? Но я надеюсь, что в ближайшие пару недель мы сможем не сокращать планирование расписания до ежедневного и сможем мыслить более стратегически, широко и на долгосрочную перспективу. Вчера у меня было несколько внутренних разговоров о Кубке мира. Так что это не забытый проект. 2024 — подходящее окно для него? Думаю, стоит рассмотреть и другие варианты», — цитирует Дэйли The Athletic.