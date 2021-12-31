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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В НХЛ изучают вопрос с проведением турнира в формате Кубка мира

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли выразил мнение о проведении аналога хоккейного турнира Олимпийских игр в формате «лучшие против лучших», рассказав, что Кубок мира не является забытым проектом.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Планируется ли проведение турнира от НХЛ в формате “лучшие против лучших”? Да, обсуждение этого выйдет на первый план, как только мы пройдём через этот шторм. И кто знает, когда это произойдёт? Но я надеюсь, что в ближайшие пару недель мы сможем не сокращать планирование расписания до ежедневного и сможем мыслить более стратегически, широко и на долгосрочную перспективу. Вчера у меня было несколько внутренних разговоров о Кубке мира. Так что это не забытый проект. 2024 — подходящее окно для него? Думаю, стоит рассмотреть и другие варианты», — цитирует Дэйли The Athletic.

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