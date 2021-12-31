«Тампа» провалилась без русских. «Флорида» разгромила чемпиона, у которого нет Кучерова, Василевского и Сергачева

Принято считать, что флоридское дерби между «Тампой» и «Пантерз» в нынешнем сезоне обретает настоящую силу — в первую очередь, благодаря тому, что «Флорида» заметно прибавила, и теперь действующему обладателю Кубка Стэнли стало интересно с ней соперничать. Однако в выездном для себя матче против соседей по штату «Молнии» просто провалились, позволив «Кошкам» забить 9 голов в свои ворота.

У «Тампы» не было российских легионеров — пришлось играть без Михаила Сергачева, Андрея Василевского, а нападающий Никита Кучеров продолжает залечивать травму и вернется не раньше середины января. Это могло бы быть оправданием неудаче, однако «Флорида» просто растоптала соперника, хотя и уступила по броскам (37 — 42).

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«Является ли этот разгром следствием сложившихся обстоятельств, когда часть команды находится в ковид-протоколе? Нет. У нас есть стандарт. Мы его установили и не имеем права действовать ниже его. У нас есть процесс обучения, который все мы проходим. Наша организация не вчера родилась, ее становление было долгим процессом. А сегодня это не было похоже даже на тренировку. Мы дали сопернику слишком много шансов. “Флорида” не забыла, как проигрывала нам в плей-офф. А я не забуду сегодняшнего вечера», — зло сказал после матча главный тренер «Молний» Джон Купер.

Голы в ворота его команды залетали на любой вкус — после выходов один на один, с подправлений и отскоков, в большинстве и меньшинстве.

Состав «Тампы» был, мягко говоря, не оптимальным, но это было то поражение, которое болельщики справедливо назвали ужасным. Вратари Максим Лагас и Хьюго Алнфельт выглядели неуверенными, защитники играли с потрясающими ошибками, а апофеозом плохой игры «Лайтнинг» стал показатель полезности одного из лучших защитников мира Виктора Хедмана, который за матч заработал «-6».

Три первых гола «Флориды» были забиты всего десятью бросками.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XWB5YOkcwFw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Да, у нас были новые парни в составе, но это совершенно не оправдание тому, как мы играли. Так всегда бывает на протяжении длинного сезона. У кого-то травмы, этих людей заменяют другие игроки. Это совсем не лучший пример того, как надо действовать. Но мы выучим урок. Это точно», — сказал защитник «Молний» Райан Макдона, который умудрился отыграть с нулем в графе плюс-минус, хотя провел на льду почти 25 минут.

В следующем матче «Тампе» будет противостоять набравший обороты «Нью-Йорк Рейнджерс». И эту встречу можно ожидать с большим нетерпением, поскольку «Тампа» должна найти варианты улучшения игры и ответа на разгром — в противном случае Панарин и компания могут просто уничтожить разобранного чемпиона.

У «Флориды», помимо Джонатана Юбердо, который набрал 5 (1+4) очков, стоит выделить Максима Мамина, записавшего на свой счет четвертый гол в сезоне.