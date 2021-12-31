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18:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — снова явление года в хоккее. Что бы ни происходило, к нему все равно больше внимания

Сборная, Мичков, КХЛ — все блекнет перед звездой «Вашингтона».

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Матвей Мичков может сколько угодно забивать лакросс-голы, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров могут сколько угодно выигрывать Кубок Стэнли, а главные инсайдеры страны (конечно же, «СЭ») — сколько угодно рассекречивать зарплаты и узнавать детали будущих переходов. Интерес к Александру Овечкина все равно больше, чем все ранее перечисленное. Рейтинги статей после победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли били рекорды даже на небольших сайтах. Интерес к триумфам «Сент-Луиса» с Тарасенко и «Тампы» был в разы ниже.

Погоня Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам — главная интрига НХЛ на ближайшие несколько сезонов. Не только для российских болельщиков. Овечкин притягивает к себе повышенное внимание и за океаном — уже на протяжении 16 лет. И пятилетний контракт с «Вашингтоном» дает надежду, что это продлится еще долго.

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В спортивном долголетии Овечкина никто не сомневается. Поэтому если раньше число 894 (именно столько голов забил Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ) казалось заоблачным, то сейчас не найдется ни одного эксперта, который сомневался бы в том, что Александр может обогнать легендарного канадца. Сейчас для этого Овечкину осталось забить 143 гола — при нынешнем графике капитана «Вашингтона» уложиться реально года за три.

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Посоревноваться в интересе у российского болельщика с Овечкиным никто не может. Где-то близко — яркий и независимый Артемий Панарин, который тащит на себе «Рейнджерс». Чуть дальше — мощно дебютировавший в НХЛ Кирилл Капризов и ставший легендой, но давно травмированный Евгений Малкин. В остальном же российские хоккеисты совершенно неузнаваемы на родине. Того же Кучерова или Василевского в Москве мало кто узнает на улице.

Про КХЛ с Шипачевым и Гусевым и вспоминать нет смысла, да, есть сборная — но там все плохо. Золота нет, тренеры меняются, и никто не объясняет почему, НХЛ не едет на Олимпиаду, а МЧМ отменяется прямо по ходу.

На фоне падения интереса к хоккею такие личности, как Овечкин, очень нужны. Кто способен стать таким явлением после его ухода? Пока Овечкин играет, хайп вокруг него обеспечен. Но когда-то ему придется закончить. Надеемся, что не скоро.

Артур Хайруллин

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