Самая холодная «классика» НХЛ. «Миннесота» и «Сент-Луис» сыграют под открытым небом

ТАСС, 1 января. Матч «Зимней классики» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между лидерами Центрального дивизиона «Миннесотой» и «Сент-Луисом» состоится в ночь с субботы на воскресенье в Миннеаполисе. Игра между этими командами должна была состояться еще 1 января 2021 года, но из-за пандемии была перенесена.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 13, 1.01.2022, 23:59 Миннесота - Сент-Луис -

Вместо «Зимней классики» в начале прошлого года НХЛ провела две игры на побережье озера Тахо: «Колорадо» и «Вегас» сыграли друг с другом 20 февраля, а день спустя там же встретились «Бостон» и «Филадельфия». Даже если бы озеро замерзло, провести матчи на его льду было бы невозможно по соображениям безопасности. Хоккейную площадку установили на поле для гольфа, принадлежащем местному отелю. Все контролировалось строгими протоколами, команды и сотрудники не могли покидать территорию во время своего пребывания там.

Не обошлось без инцидентов, связанных с погодой: первая игра началась в полдень по местному времени и были прервана после первого периода из-за тающего льда. Матч удалось доиграть вечером, «Колорадо» тогда обыграл «Вегас» со счетом 3:2. «Бостон» победил «Филадельфию» со счетом 7:3.

«Зимняя классика» станет первым матчем для «Миннесоты» после рождественской паузы в регулярном чемпионате, которая изначально должна была продлиться с 24 по 27 декабря, однако из-за вспышек коронавируса началась 23 декабря, а завершилась 28-го. Для «Сент-Луиса» игра будет второй после перерыва, в первом матче команда 30 декабря обыграла «Эдмонтон» (4:2).

Температурный рекорд

Матч пройдет на бейсбольном стадионе «Таргет Филд», на котором проводит домашние игры в Главной лиге бейсбола (MLB) «Миннесота Твинс». Это не первый матч лиги на открытом воздухе в Миннеаполисе. В 2016 году в рамках Стадионной серии НХЛ «Миннесота» принимала «Чикаго» на университетской арене, где проводятся матчи по американскому футболу.

Игру смогут посетить 38 тыс. зрителей. Ожидается, что она станет самой холодной в истории проведения матчей НХЛ на открытом воздухе — по прогнозам синоптиков, температура будет варьироваться от 19 до 29 градусов мороза. В связи с этим арена будет оборудована 40 тыс. обогревателями для рук. Зрители смогут согреться в отапливаемых зонах, им будет предложен горячий суп. Подогревом будут оборудованы скамейки запасных и штрафников и даже лед на арене.