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11:35 (мск), источник: ТАСС

Результативная передача Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Тампу» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.

Рейнджерс
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Источник: AP 2021

ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Тампе.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (26-я минута), Барклай Гудроу (35), Райан Строум (54), результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. У проигравших отличились Стивен Стэмкос (19), Росс Колтон (38), Кори Перри (59). Выступающий за «Тампу» защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Нью-Йорк Рейнджерс» с 44 очками в 32 играх занимает третье место в Столичном дивизионе. «Тампа», набравшая 47 очков в 33 играх, идет первой в Атлантическом дивизионе. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра пройдет 2 января в Нью-Йорке.

Тампа-Бэй
3:4Б
1:0, 1:2, 1:1, 0:0
Рейнджерс
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