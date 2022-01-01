Результативная передача Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Тампу» в матче НХЛ

ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Тампе.

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (26-я минута), Барклай Гудроу (35), Райан Строум (54), результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. У проигравших отличились Стивен Стэмкос (19), Росс Колтон (38), Кори Перри (59). Выступающий за «Тампу» защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qGlCAg_HVHI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.