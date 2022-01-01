Результативная передача Панарина помогла «Нью-Йорк Рейнджерс» победить «Тампу» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.
Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.
ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Тампе.
В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (26-я минута), Барклай Гудроу (35), Райан Строум (54), результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин. У проигравших отличились Стивен Стэмкос (19), Росс Колтон (38), Кори Перри (59). Выступающий за «Тампу» защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отличился. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков из 28.
«Нью-Йорк Рейнджерс» с 44 очками в 32 играх занимает третье место в Столичном дивизионе. «Тампа», набравшая 47 очков в 33 играх, идет первой в Атлантическом дивизионе. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра пройдет 2 января в Нью-Йорке.