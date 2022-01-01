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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ едва не лишила Овечкина рекорда, но затем вернула его. Почему так произошло?

Александр успел прокомментировать достижение, после чего лига его отобрала. Правда, ненадолго.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Прошло полмесяца с тех пор, как Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве, догнав Дэйва Андрейчука в матче с «Чикаго». С тех пор «Вашингтон» провёл три матча, 11 раз пытался разыграть лишнего, но ни разу не преуспел. Естественно, за это время в большинстве не отличился и Овечкин, продолжая лишь делить звание лучшего снайпера при численном преимуществе. Пора было это исправлять.

Александр решил расставить все точки над i до конца 2021 года — пока в России вовсю праздновали наступление 2022-го, Овечкин вместе с «Кэпиталз» приехал провожать старый год в Город Моторов в гости к «Ред Уингз». Первую возможность реализовать большинство «столичные» получили вскоре после того, как хозяева открыли счёт — Мориц Зайдер отправился отбывать двухминутный штраф за задержку. Однако «Детройт» выстоял.

Во второй раз «Вашингтон» получил шанс разыграть лишнего в начале третьего периода — снова мимо. За пять минут до конца третьего периода в штрафном боксе вновь оказался игрок «крыльев». Счёт к тому моменту был равным — мог ли быть более идеальный момент, чтобы сотворить историю? Но секунды таяли, а шайба так и не шла в ворота. И, когда казалось, что рекорду в 2021-м не бывать, случилось новогоднее чудо — Овечкин бросил в касание с позиции левого защитника, шайба пролетела между щитков у Томаса Грайсса, сбавила скорость, но всё-таки заползла в ворота за доли секунды до истечения штрафного времени!

Во время загрузки произошла ошибка.

275 голов в большинстве — есть новый рекорд! Пресс-служба НХЛ поспешила поздравить Александра с историческим достижением: «Есть множество причин, по которым мы называем Овечкина Великой Восьмёркой, и теперь мы можем добавить ещё одну — лидерство по голам в большинстве в истории НХЛ. Поздравляем!» — гласит подпись в «Твиттере».

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Этот гол стал победным — вскоре сам рекордсмен установил окончательный счёт встречи, поразив пустые ворота, а затем прокомментировал своё достижение в послематчевом флеш-интервью: «Очень круто находиться на первом месте в списке, где есть столько великих игроков. Приятно быть первым».

Пока Овечкин делился радостью от рекорда с журналистами, НХЛ едва не лишила его рекорда и почти перенесла его оформление на более поздний срок. Судя по итоговому протоколу, шайба пересекла линию ворот на отметке 17:10 — ровно через две минуты после удаления Фаббри. А это значило, что гол Овечкина пришёлся уже на игру в равных составах, что лишало его единоличного лидерства.

Однако не прошло и получаса, как лига решила пересмотреть эпизод со взятием ворот и пришла к выводу, что гол состоялся на секунду раньше, чем было объявлено изначально — всё-таки есть рекорд!

«Это прекрасный момент для меня, для команды, болельщиков, игры в целом. Теперь это в прошлом и пора двигаться дальше», — чуть позже поделился эмоциями Овечкин. Интересно, как далеко он продвинется в 2022 году?

Дмитрий Сторожев

Детройт
1:3
0:0, 1:1, 0:2
Вашингтон
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