НХЛ едва не лишила Овечкина рекорда, но затем вернула его. Почему так произошло?
Александр успел прокомментировать достижение, после чего лига его отобрала. Правда, ненадолго.
Александр успел прокомментировать достижение, после чего лига его отобрала. Правда, ненадолго.
Прошло полмесяца с тех пор, как Александр Овечкин повторил рекорд НХЛ по количеству голов в большинстве, догнав Дэйва Андрейчука в матче с «Чикаго». С тех пор «Вашингтон» провёл три матча, 11 раз пытался разыграть лишнего, но ни разу не преуспел. Естественно, за это время в большинстве не отличился и Овечкин, продолжая лишь делить звание лучшего снайпера при численном преимуществе. Пора было это исправлять.
Александр решил расставить все точки над i до конца 2021 года — пока в России вовсю праздновали наступление 2022-го, Овечкин вместе с «Кэпиталз» приехал провожать старый год в Город Моторов в гости к «Ред Уингз». Первую возможность реализовать большинство «столичные» получили вскоре после того, как хозяева открыли счёт — Мориц Зайдер отправился отбывать двухминутный штраф за задержку. Однако «Детройт» выстоял.
Во второй раз «Вашингтон» получил шанс разыграть лишнего в начале третьего периода — снова мимо. За пять минут до конца третьего периода в штрафном боксе вновь оказался игрок «крыльев». Счёт к тому моменту был равным — мог ли быть более идеальный момент, чтобы сотворить историю? Но секунды таяли, а шайба так и не шла в ворота. И, когда казалось, что рекорду в 2021-м не бывать, случилось новогоднее чудо — Овечкин бросил в касание с позиции левого защитника, шайба пролетела между щитков у Томаса Грайсса, сбавила скорость, но всё-таки заползла в ворота за доли секунды до истечения штрафного времени!
275 голов в большинстве — есть новый рекорд! Пресс-служба НХЛ поспешила поздравить Александра с историческим достижением: «Есть множество причин, по которым мы называем Овечкина Великой Восьмёркой, и теперь мы можем добавить ещё одну — лидерство по голам в большинстве в истории НХЛ. Поздравляем!» — гласит подпись в «Твиттере».
Этот гол стал победным — вскоре сам рекордсмен установил окончательный счёт встречи, поразив пустые ворота, а затем прокомментировал своё достижение в послематчевом флеш-интервью: «Очень круто находиться на первом месте в списке, где есть столько великих игроков. Приятно быть первым».
Пока Овечкин делился радостью от рекорда с журналистами, НХЛ едва не лишила его рекорда и почти перенесла его оформление на более поздний срок. Судя по итоговому протоколу, шайба пересекла линию ворот на отметке 17:10 — ровно через две минуты после удаления Фаббри. А это значило, что гол Овечкина пришёлся уже на игру в равных составах, что лишало его единоличного лидерства.
Однако не прошло и получаса, как лига решила пересмотреть эпизод со взятием ворот и пришла к выводу, что гол состоялся на секунду раньше, чем было объявлено изначально — всё-таки есть рекорд!
«Это прекрасный момент для меня, для команды, болельщиков, игры в целом. Теперь это в прошлом и пора двигаться дальше», — чуть позже поделился эмоциями Овечкин. Интересно, как далеко он продвинется в 2022 году?
Дмитрий Сторожев