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12:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин установил еще один рекорд в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил еще один рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — по забитым в большинстве шайбам в матче против «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: Reuters

Овечкин реализовал большинство в конце третьего периода и вывел команду вперед. Шайба была забита, когда штрафное время хоккеиста «Детройта» заканчивалось. Сначала судьи посчитали, что россиянин поразил ворота уже при игре в полных составах. Однако после окончания игры арбитры внесли изменения в протокол и засчитали шайбу в большинстве.

Таким образом, Овечкин в 275-й раз поразил ворота соперника в большинстве. Он побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе. «В этом списке так много великих игроков. Поэтому очень почетно быть в нем первым», — заявил российский форвард.

В первом матче нового года Овечкин оформил дубль. На счету российского хоккеиста стало 1371 очко (754 шайбы и 616 передач), что теперь является 25-м показателем в истории НХЛ.

Матч состоялся в ночь на 1 января. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Вашингтона». В составе победителей также отличился россиянин Евгений Кузнецов.

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