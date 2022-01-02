Кирилл Капризов прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпийских играх — 2022

«Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И, понятное дело, победить. Потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года. И, полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов — даже все — были не рады этому», — приводит слова Капризова «Матч ТВ».