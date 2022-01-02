«Каролина» обыграла «Коламбус», уступая со счетом 0:4 по ходу матча НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Стивен Лоренц (30-я и 52-я минуты), Брейди Скжей (35, 47), Нино Нидеррайтер (51), Итан Бир (51) и Андрей Свечников (58). У проигравших отличились Зак Веренски (7), Адам Боквист (13), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (29).

После первого периода гости уступали со счетом 0:3, главный тренер команды во втором периоде заменил голкипера Антти Раанту на Фредерика Андерсена.

В воротах «Коламбуса» встречу начал российский вратарь Даниил Тарасов, для которого эта игра стала четвертой в НХЛ. Россиянин провел на льду два первых периода, отразив 31 бросок по воротам из 33. Третий период начал голкипер Элвис Мерзликин, который за 13 минут пропустил четыре шайбы.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников также отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Скжея. Защитник хозяев Владислав Гавриков результативными действиями в матче не отметился.