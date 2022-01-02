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11:50 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» обыграла «Коламбус», уступая со счетом 0:4 по ходу матча НХЛ

ТАСС, 1 января. «Каролина» на выезде обыграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:4.

Коламбус
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

В составе победителей шайбы забросили Стивен Лоренц (30-я и 52-я минуты), Брейди Скжей (35, 47), Нино Нидеррайтер (51), Итан Бир (51) и Андрей Свечников (58). У проигравших отличились Зак Веренски (7), Адам Боквист (13), Густав Нюквист (19) и Александр Тексье (29).

После первого периода гости уступали со счетом 0:3, главный тренер команды во втором периоде заменил голкипера Антти Раанту на Фредерика Андерсена.

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В воротах «Коламбуса» встречу начал российский вратарь Даниил Тарасов, для которого эта игра стала четвертой в НХЛ. Россиянин провел на льду два первых периода, отразив 31 бросок по воротам из 33. Третий период начал голкипер Элвис Мерзликин, который за 13 минут пропустил четыре шайбы.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников также отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом Скжея. Защитник хозяев Владислав Гавриков результативными действиями в матче не отметился.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд и вышла на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав в 31 игре 47 очков. «Коламбус» располагается на шестой строчке, имея в активе 31 очко в 30 матчах. В следующей игре «Каролина» 8 января дома сыграет с «Калгари», «Коламбус» 5 января примет «Тампу».

Коламбус
4:7
3:0, 1:2, 0:5
Каролина
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