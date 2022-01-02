Дубль Михеева помог «Торонто» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ
ТАСС, 2 января. «Торонто» обыграл «Оттаву» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Торонто
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
ТАСС, 2 января. «Торонто» обыграл «Оттаву» со счетом 6:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джастин Холл (15-я минута), российский нападающий Илья Михеев (15, 55), Ти Джей Броди (28), Вильям Нюландер (54, 58). Защитник «Оттавы» россиянин Артем Зуб результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Торонто» с 44 очками в 31 матче располагается на третьем месте, «Оттава» с 20 очками в 29 играх — на седьмом. Следующий матч «Торонто» проведет 6 января дома против «Эдмонтона», «Оттава» 7 января на выезде сыграет с «Сиэтлом».