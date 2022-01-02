Русские зажгли на 20-градусном морозе! Капризов, Тарасенко и Барбашев забили в «Зимней классике»

Пока по эту сторону Атлантического океана следили за скандалами, связанными с прерванным молодежным чемпионатом мира, в Северной Америке сыграли свою классическую новогоднюю забаву — Зимнюю классику, матч на открытом воздухе. По сравнению с многими предыдущими «классиками», этот матч был отмечен очень холодной погодой, которая царила нынче в городе Сент-Пол: по прогнозам, температура не должна была быть выше −21 по Цельсию. Дошло до того, что была установлена специальная инфракрасная грелка для льда, так как при таких температурах лед становится хрупким, зернистым и легко крошится.

Плюс ко всему, был разработан целый арсенал средств «для сугрева» зрителей, среди которых была выдача 40 тысяч грелок для рук, усиленная продажа толстовок, одеял и шапок, плюс расширен ассортимент буфета, куда добавили теплые напитки и горячий суп. Предыдущим похожим по условиям подобным событием была «Классика наследия» между «Эдмонтоном» и «Монреалем», когда традиция матчей на воздухе только-только зарождалась. «Холодная погода? Температура как раз похожа на ту, которая в это время года бывает в Сибири», — сказал новосибирец, нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, для которого это был уже не первый подобный опыт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e7WAZGHyyBE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игры на открытой площадке всегда особо сложны для вратарей, у которых меняется возможность для обзора (солнечные блики от льда, солнце в глаза), плюс риск замерзнуть. «Надеюсь, будет не слишком ветрено, потому что во время игры сильно потеешь. Но я не хочу как-то усиленно одеваться», — отметил Кэм Тэлбот из «Миннесоты», который уже 5 раз участвовал в подобных забавах.

Что касается самой спортивной составляющей, то «Миннесота» за последние 19 дней провела всего 2 матча, и в этом плане неизбежна была «ржавчина». «Сент-Луис» же в минувшую среду обыграл «Эдмонтон» (4:2) и поэтому у «Синих» подобных проблем было меньше.

«Кажется, что Влади любит выступать на большой сцене. В его карьере были подобные игры, и он здорово в них себя проявлял. Это многое говорит о его характере и личных качествах. В этом сезоне он действительно играет очень хорошо. Это подтверждает как статистика, так и в целом его игра. При этом на его счету уже легко могло быть на шесть-семь голов больше. То есть я считаю, что он вполне мог бы к этому моменту забросить минимум 20 шайб. Он проводит потрясающий сезон, и я думаю, что мы увидим отличный матч в его исполнении», — предрек главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Беруби и не ошибся.

Тарасенко забил один из ключевых голов в этом матче, сделав в середине второго периода счет 3:1. Его мощный бросок в касание с острого угла после отменной передачи Джордана Кайру позволил «Блюзменам» развить преимущество и удерживать «Миннесоту» на нужном расстоянии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dQnEeWhDe7g" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре Иван Барбашев удачно включился в комбинацию на добивании и забил четвертый гол "Сент-Луиса. В этой встрече Барбашев набрал 2 (1+1) очка и установил личный рекорд результативности, набрав 27 очков, что уже выше его предыдущего достижения за весь сезон.

А что же главный герой «Миннесоты» Кирилл Капризов? Он, разумеется, тоже не остался без набранных очков, пополнив баланс на 3 (1+2) балла. На его счету 13 шайб и 32 очка в 23 матчах, начиная со 2 ноября.

Его гол стал юбилейным — 40-м для Кирилла в недолгой карьере за океаном. Кириллу потребовалось наименьшее количество игр (86 матчей) среди всех игроков в истории клуба, чтобы покорить эту отметку, превзойдя предыдущее достижение, установленное Брайаном Ролстоном 21 октября 2006 года (40 голов в 90 играх).

«Стоит ли удивляться, что два сибиряка — Капризов и Тарасенко — забили, когда на улице стоял такой мороз?», — задался вопросом обозреватель The Athletic Адам Виньян.

«Миннесота» потеряла из-за травмы голкипера Кэма Тэлбота, и, в целом, «Дикари» были очень расстроены поражением при 40-тысячной аудитории.

«Это очень расстраивает. Замерзли 40 тысяч человек, а мы так плохо сыграли. Да, у нас был 11-дневный перерыв, но это не оправдание. Мы проиграли пятый матч подряд, надо было прикладывать больше усилий. Меня не волнует, когда мы в последний раз выходили на лед. Такие результаты просто неприемлемы», — кипятился после матча нападающий «Уайлд» Матс Цуккарелло.