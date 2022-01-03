Овечкин улетел на свою скамейку. Капитан «Вашингтона» остался без голов, а его команда выдала отличный камбэк, но проиграла

«Кэпиталз» должны быть благодарны судьбе и своему вратарю Илье Самсонову, что ушли на первый перерыв, уступая с разницей всего лишь в одну шайбу. «Нью-Джерси» очень быстро переходил из обороны в атаку и активно прессинговал защитников соперника при любой возможности. Игра хозяев была далека от идеала. Это можно легко объяснить изменениями в составе. Ведущие нападающие Никлас Бэкстрем и Ти-Джей Оши пропускали матч из-за болезни. Защитники Ник Дженсен и Джастин Шульц, а также форвард Даниэль Спронг проводили первую игру после вывода из ковид-протокола. Главный тренер «Девилз» Линди Рафф пропустил второй матч подряд, оказавшись в коронавирусном списке.

До красивого гола Джона Карлсона, метко бросившему в ближнюю девятку над плечом вратаря Макензи Блэквуда, у болельщиков «Вашингтона» был единственный момент для восторга. Во время рекламного тайм-аута на видеокубе вывели ролик с поздравлением Александру Овечкину. В прошлом матче в Детройте он установил новый рекорд лиги по заброшенным в большинстве шайбам (275).

Быстрый гол «Нью-Джерси» в начале второго периода не сбил по-хорошему заведенных игроков «Кэпиталз» с правильного пути. Они перехватили инициативу и оказывали серьезное давление на ворота Блэквуда. Голкипер все время находился при деле. Больше всего запомнился эпизод, когда «Девилз» в большинстве пропустили выход «два в ноль», но Блэквуд при помощи штанги не дал сократить разрыв в счете Карлу Хагелину.

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Несколько раз игроки «Нью-Джерси» самоотверженно блокировали опаснейшие броски. Логично, что «Кэпиталз», у которых ничего не получалось в завершающей стадии, начали нервничать. Форвард Ник Дауд сцепился с защитником «Дьяволов» Пи-Кей Суббаном. Самым зрелищным и одновременно трагикомичным эпизодом стал неудачный силовой прием от Овечкина в конце второго периода. Ветеран не попал в корпус ловко увернувшего Адама Боквиста и в красивом полете едва не отправился на скамейку собственной команды.

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт в тройку к Овечкину и Евгению Кузнецову поднял из второго звена Спронга вместо Тома Уилсона. Но решающую роль в камбэке сыграли не короли, а их свита. Катастрофическую ошибку на ровном месте совершил безупречный до этого момента Блэквуд. Голкипер «Нью-Джерси» не стал прижимать шайбу и неудачно ее отбросил прямо на клюшку Ларсу Эллеру — датчанин тут же отпасовал на свободного Конора Шири.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FGN1tq72-P0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого матча «Вашингтон» не мог забросить шайбу в девяти овертаймах подряд. Не забил и теперь. Эллер промахнулся, выкатившись в одиночестве на Блэквуда. «Дьяволы» наказали соперника за расточительность и выиграли у него впервые за последние десять встреч. Победную шайбу гости забросили, когда у «Столичных» на льду была русская тройка и вратарь.