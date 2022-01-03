Русский форвард эффектно заборол канадца в ответ на провокацию. Судьи с трудом оттащили Наместникова от Маршанда

Нынешний сезон можно назвать успешным как для Владислава Наместникова, так и для его команды. Русский форвард проводит неплохой чемпионат и уже набрал 9+8. Это не те цифры, что были у него когда-то в «Тампе», но и Стэмкоса с Кучеровым среди партнеров рядом невидно. Что до «Детройта», то команда, которая еще вчера оббивала подвал турнирной таблицы, сегодня вполне реально рассматривается как претендент на плей-офф. Накануне «Красные крылья» принимали у себя «Бостон» — одного из главных конкурентов в борьбе за восьмерку.

Какое-то время «Ред Уингз» вели в счете. Гол Тайлера Бертуцци в середине первого периода позволил хозяевам выйти вперед. Правда, продолжалось это недолго. Опытнейший Патрис Бержерон выровнял цифры на табло. В этой шайбе «Бостона» поучаствовал и Брэд Маршанд. Вскоре нападающий, известный своим скверным поведением на льду, стал участником главного события матча. Канадец схлестнулся с нашим Владиславом Наместниковым!

Дракой это можно назвать с большой натяжкой. Ударов друг другу Наместников с Маршандом толком так и не нанесли. Скорее это нечто из арсенала Хабиба Нурмагомедова или Александра Карелина. Русский форвард «Ред Уингз» умело заборол соперника, перевел того в партер и завершил поединок досрочно. Судьям пришлось постараться, чтобы оттащил заведенного Наместникова.

Сам по себе Наместников — парень не грубый. Его отец — Евгений Наместников — был куда более жестким игроком. Наместников-старший также несколько лет играл в НХЛ, но на позиции защитника. А вот дядя Влада — Вячеслав Козлов — был чистым игровиком, для него, участника легендарной Русской пятерки, драки были совершенно нетипичны. Так что так вывело из себя его племянника?

На другом повторе видно, с чего началась потасовка. Маршанд то ли специально, то ли случайно зацепился за клюшку Наместникова. Сам споткнулся, а потом долго провоцировал Владислава. Брэд в свойственному ему манере прилип к россиянину. В какой-то момент после обоюдных тычков игроки не выдержали и пустились во все тяжкие. Победу здесь можно смело засчитать нашему парню.

«Детройту» это, правда, не помогло. Пока Наместников с Маршандом сидели по штрафным боксам, гости вышли вперед. А третий период выдался для «Красных крыльев» и вовсе провальным. За двадцатиминутку они пропустили трижды, а Наместников помимо еще одного удаления заработал «-1» по показателю полезности. Победа над канадцем, который считается самым ненавидимым игроком НХЛ и носит гордое прозвище «Крыса», это единственное, чем Владислав может быть удовлетворен.