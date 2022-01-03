Американцы скандировали имя русского вратаря! Шестеркин засушил чемпионов НХЛ и переиграл Василевского

В конце января «Нью-Йорк Рейнджерс» проведут церемонию в честь Хенрика Лундквиста. На легендарном стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» выведут из обращения номер не менее легендарного шведского вратаря. Отныне никто не сможет играть под его № 30. А прямо сейчас трибуны американского клуба сходят с ума по его преемнику, который носит № 31. Символично, не правда ли?

Еще 1 января, обыграв «Тампу», Игорь Шестеркин установил клубный рекорд. Та победа стала для россиянина 40-й в карьере. Он добился такого результата, сыграв 67 матчей. Это повторение достижения Жиля Вильмура, который выступал за команду из Нью-Йорка с 1964 по 1972 годы. И вот, Игорь снова встретился с чемпионами. На этот раз дома, а противостоял Шестеркину не кто-нибудь, а Андрей Василевский.

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Когда «Рейнджерс» на выезде обыгрывали «молний» в серии буллитов, Василевский не мог помочь своей команде, потому что пребывал в ковид-протоколе. На этот раз он оказался в воротах, но на результат повлиять был не в силах. Чемпионы пропустили четыре шайбы, причем три пришлись на одного игрока. Мика Зибанежад пахал за себя и за такого парня. В отсутствии «положительного» Артемия Панарина швед взял на себя роль лидера.

О том, что лучший российский вратарь в НХЛ прямо сейчас — это Игорь Шестеркин, а не Андрей Василевский, говорят не первый день. Кажется, что очередная встреча их команд стала тому наглядным подтверждением. «Тампа» хоть и потерпела третье поражение подряд, отнюдь не была беспомощна. 38 бросков, нанесенные подопечные Джона Купера, говорят о многом. Тем не менее, Шестеркин этим вечером наотрез отказывался пропускать даже одну шайбу.

Особенно впечатляющим был первый период, за который Шестеркин сделал 18 сейвов! Иные вратари с такой нагрузкой сталкиваются за целый матч. Но Игорь не дрогнул. Оттого скандирование «Игорь! Игорь!» мы постепенно начинаем воспринимать как что-то само собой разумеющееся. Хотя таковым оно, конечно, не является. Можно пересчитать по пальцам одной руки, кого из вратарей в НХЛ так боготворят, как Шестеркина на Манхеттене.

Прямо сейчас «Рейнджерс» идут пятыми в Восточной конференции. Должен случиться какой-то катаклизм, чтобы «синерубашечники» в этом году остались без плей-офф. И если в предыдущие пару сезонов самым ценным игроком команды был Панарин, то теперь эту роль примерил на себя его соотечественник. Вряд ли Игорь сможет побороться за «Харт Трофи», но взять уже четвертую русскую «Везину» ему по плечу. А когда-нибудь в Нью-Йорке увековечат и его номер.