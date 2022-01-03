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12:58 (мск), источник: БЕЛТА

Егор Шарангович забросил седьмую шайбу в чемпионате НХЛ

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович забросил седьмую шайбу в матчах регулярного чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В гостевом поединке с лидером Восточной конференции «Вашингтоном» белорус открыл счет на 8-й минуте, и в итоге «дьяволы» вырвали победу в овертайме с результатом 4:3. Егор Шарангович отличился в третьем матче подряд, и теперь в его активе 14 бомбардирских баллов (по семь шайб и голевых передач), набранных в 30 проведенных играх. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас в матче с «Нью-Джерси» на лед не выходил. На его счету 6 очков (2+4). В 33 проведенных встречах «Нью-Джерси» набрал 31 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу, имея 48 очков в 34 поединках.

В бомбардирской гонке лидируют форварды «Эдмонтона» — канадец Коннор Макдэвид — 53 (19+34) и немец Леон Драйзайтль — 52 (25+27).

Вашингтон
3:4ОТ
1:2, 0:1, 2:0
Нью-Джерси
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