Егор Шарангович забросил седьмую шайбу в чемпионате НХЛ

В гостевом поединке с лидером Восточной конференции «Вашингтоном» белорус открыл счет на 8-й минуте, и в итоге «дьяволы» вырвали победу в овертайме с результатом 4:3. Егор Шарангович отличился в третьем матче подряд, и теперь в его активе 14 бомбардирских баллов (по семь шайб и голевых передач), набранных в 30 проведенных играх. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас в матче с «Нью-Джерси» на лед не выходил. На его счету 6 очков (2+4). В 33 проведенных встречах «Нью-Джерси» набрал 31 очко и занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу, имея 48 очков в 34 поединках.