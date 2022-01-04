«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» в матче НХЛ. Георгиев отразил 33 броска
ТАСС, 4 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Эдмонтон» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 4 января. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Эдмонтон» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (6-я минута), Барклай Гудроу (24), Крис Крайдер (44) и Райан Строум (55), у проигравших отличился Райан Маклеод (35).
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска и был признан третьей звездой матча. Его партнер по команде форвард Артемий Панарин пропустил вторую встречу из-за нахождения в ковид-протоколе.
«Рейнджерс» одержали третью победу подряд, набрали 48 очков в 34 игре и возглавили таблицу Столичного дивизиона и всей лиги (впервые с 3 декабря 2016 года). «Эдмонтон» потерпел четвертое поражение подряд и с 38 очками в 33 встречах занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче «Рейнджерс» 7 января в гостях сыграют с «Вегасом», «Эдмонтон», днем ранее на выезде встретится с «Торонто».