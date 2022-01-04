«Рейнджерс» обыграли «Эдмонтон» в матче НХЛ. Георгиев отразил 33 броска

В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (6-я минута), Барклай Гудроу (24), Крис Крайдер (44) и Райан Строум (55), у проигравших отличился Райан Маклеод (35).

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 33 броска и был признан третьей звездой матча. Его партнер по команде форвард Артемий Панарин пропустил вторую встречу из-за нахождения в ковид-протоколе.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд, набрали 48 очков в 34 игре и возглавили таблицу Столичного дивизиона и всей лиги (впервые с 3 декабря 2016 года). «Эдмонтон» потерпел четвертое поражение подряд и с 38 очками в 33 встречах занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.