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10:29 (мск), источник: Sport24

«Прошу не возмущаться». Жена русского хоккеиста НХЛ Сергачева показала себя после резкой смены имиджа

Елизавета Сергачева, жена известного русского хоккеиста клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева, опубликовала в инстаграме новые фото и видео, показав себя после резкой смены имиджа. Девушка решила отстричь свои длинные волосы.

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Источник: Sport24

"Прошу не паниковать и не возмущаться:).

Волосы очень высохли и сильно путались. Поэтому я решила постричься сразу и кардинально?

Честно, я и подумать не могла, что результат будет таким крутым! Свежесть, легкость, и я даже, кажется, почувствовала себя в этой стрижке?

А еще мои «старые» волосы пойдут на благотворительность в парики для деток, проходящих курс химиотерапии", — написала Елизавета, выложив специальное видео.

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«Кайфую! Но кто-то не понял мое решение. Я не вижу ничего хорошего в длине, когда я бешусь из-за запутанности и в итоге мою/расчесываю голову раз в 3−4 дня. Из-за этого хожу в капюшоне большую часть времени. Ну да, длинные, но какой смысл? А тут — свежесть, легкость! Да и к тому же, волосы растут», — позже добавила супруга Сергачева.

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