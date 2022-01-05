«Прошу не возмущаться». Жена русского хоккеиста НХЛ Сергачева показала себя после резкой смены имиджа

Честно, я и подумать не могла, что результат будет таким крутым! Свежесть, легкость, и я даже, кажется, почувствовала себя в этой стрижке?

«Кайфую! Но кто-то не понял мое решение. Я не вижу ничего хорошего в длине, когда я бешусь из-за запутанности и в итоге мою/расчесываю голову раз в 3−4 дня. Из-за этого хожу в капюшоне большую часть времени. Ну да, длинные, но какой смысл? А тут — свежесть, легкость! Да и к тому же, волосы растут», — позже добавила супруга Сергачева.