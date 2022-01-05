«Флорида» одолела «Калгари», у Бобровского 47 сейвов

Счёт в матче открыли хозяева. Уже на 6-й минуте Патрик Хёрнквист поразил ворота соперников. На 8-й минуте счёт сравнял Джонни Годро, а на 11-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Блейка Коулмана. «Калгари» радовался не так уж и долго. Через 3 минуты счёт сравнял Энтони Дюклер, а ещё через пять минут хозяев вывел вперёд Джо Торнтон. За 17 секунд до конца второго периода шайбу забросил Райан Ломберг, на 46-й минуте дубль оформил Хёрнквист, а точку в матче поставил Лукас Карлссон на 54-й минуте.