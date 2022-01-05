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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Флорида» одолела «Калгари», у Бобровского 47 сейвов

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

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Источник: AP 2021

Счёт в матче открыли хозяева. Уже на 6-й минуте Патрик Хёрнквист поразил ворота соперников. На 8-й минуте счёт сравнял Джонни Годро, а на 11-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Блейка Коулмана. «Калгари» радовался не так уж и долго. Через 3 минуты счёт сравнял Энтони Дюклер, а ещё через пять минут хозяев вывел вперёд Джо Торнтон. За 17 секунд до конца второго периода шайбу забросил Райан Ломберг, на 46-й минуте дубль оформил Хёрнквист, а точку в матче поставил Лукас Карлссон на 54-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 47 сейвов. Максим Мамин очков не набрал. Никита Задоров отдал одну результативную передачу.

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6:2
3:2, 1:0, 2:0
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