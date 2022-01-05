Овечкин потратил $4 млн на роскошный особняк в Америке. У русской звезды есть свой водоем, 5 спален и 7 ванных
Ови любит роскошь и комфорт.
Ови любит роскошь и комфорт.
Ови живет в США уже 17 лет. И первые годы после переезда за океан капитан «Вашингтона» провел в пригороде столицы Америки — Арлингтоне. Но путем проб и ошибок прославленный форвард понял, что не может позволить себе жить в доме с неохраняемой территорией. По словам Александра, такой вариант жилья доставлял слишком много дискомфорта и неудобств. Например, когда одна из главных звезд НХЛ приезжал домой после тренировки и ложился поспать перед предстоящим матчем, его частенько будили назойливые фанаты, которые звонили в дверь ради автографа или памятной фотографии. Не слишком комфортно, согласитесь?
Тогда Ови решил подыскать себе другое жилище. В поисках, продлившихся три года, хоккеисту активно помогала мама — Татьяна Овечкина. Не обошлось и без помощи со стороны: в подборе идеального дома для Александра Великого принимал участие директор фирмы Belinsky Real Estate Олег Белинский. Но в итоге сделка состоялась уже без его участия:
«За три года работы с Сашей и его мамой я им показал около 80 домов в окрестностях Вашингтона. Одним из главных критериев поиска подходящего жилья для него было близкое местоположение дома к тренировочной базе “Кэпиталз”. Сейчас он живет в пяти минутах езды от катка в Арлингтоне. Даже сам Тед Леонсис (владелец “Вашингтон Кэпиталз”. — Sport24), который однажды приехал с Сашиной мамой смотреть на один из домов, попросил нас подыскать ему что-нибудь поближе. Они очень долго не решались на покупку, поэтому новость об этом приобретении меня несколько удивила».
Роскошный особняк в столичном пригороде Маклине (13 минут езды до центра Вашингтона) обошелся Овечкину примерно в $4 млн. Построен был в 2011-м, а собственностью хоккеиста стал в январе 2012-го.
«Особняк оформлен в скандинавском стиле Хюгге. При взгляде на этот дом появляется ощущение тепла и уюта. Основной акцент дизайнеры сделали на физическом удобстве и психологическом комфорте жильцов дома», — так описывают внешний вид дома профильный сайт.
Внутри находятся сразу 5 спальных комнат, несколько гостиных, 7 ванных комнат. В одной из спален было сделано легендарное фото нападающего, спящего в обнимку с Кубком Стэнли.
«В спальне есть электрический камин с декоративной кованой решеткой. Он создает дополнительный уют в помещении. На каминной полке стоят рамки с семейными фотографиями и иконы».
Вот так выглядят кухня, одна из ванных и кабинет Овечкина. Не дом, а настоящий дворец!
Отдельное внимание — винтовой лестнице.
Общая площадь особняка — 1000 квадратных метров, придомовая территория занимает примерно половину гектара. Красочный ландшафт, водоем и зона барбекю в наличии.
В соседях у Ови — конгрессмены и американские миллионеры, но, если вы окажитесь в Маклине, точно не пройдете мимо дворца хоккеиста. Помогут цифра 8 и клюшки на железных воротах.
Максим Самарцев