Соперник Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ Коннор Макдэвид попал в COVID-протокол

Вместе с ним туда добавили защитника Тайсона Бэрри и форварда Дерека Райана. Ранее капитан «Ойлерз» пропустил тренировку команды из-за коронавируса.

Отметим, что Макдэвид является лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (19+34) очка в 33 матчах сезона. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля (52) и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50).

За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и встречи плей-офф.