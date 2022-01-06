Шайба Михеева принесла «Торонто» победу в матче НХЛ против «Эдмонтона»
Встреча завершилась со счетом 4:2.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
ТАСС, 6 января. «Торонто» со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Торонто» отличились Джон Таварес (5-я минута), Ти Джей Броди (20), российский нападающий Илья Михеев (52), Александер Керфут (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Брендан Перлини (10), Леон Драйзайтль (12).
Михеев забросил третью шайбу в текущем сезоне. Всего российский форвард провел три матча в нынешнем регулярном чемпионате.
«Торонто» занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 32 матчах. «Эдмонтон» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 38 очками за 34 игры.
Следующий матч «Торонто» проведет 9 января в гостях против «Колорадо». «Эдмонтон» 11 января примет «Оттаву».
В другом матче игрового дня «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис» (5:3), у проигравших голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.