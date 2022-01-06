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14:01 (мск), источник: ТАСС

Шайба Михеева принесла «Торонто» победу в матче НХЛ против «Эдмонтона»

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Торонто
ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

ТАСС, 6 января. «Торонто» со счетом 4:2 обыграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе «Торонто» отличились Джон Таварес (5-я минута), Ти Джей Броди (20), российский нападающий Илья Михеев (52), Александер Керфут (60, в пустые ворота). У проигравших шайбы забросили Брендан Перлини (10), Леон Драйзайтль (12).

Михеев забросил третью шайбу в текущем сезоне. Всего российский форвард провел три матча в нынешнем регулярном чемпионате.

«Торонто» занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 46 очков в 32 матчах. «Эдмонтон» идет четвертым в Тихоокеанском дивизионе с 38 очками за 34 игры.

Следующий матч «Торонто» проведет 9 января в гостях против «Колорадо». «Эдмонтон» 11 января примет «Оттаву».

В другом матче игрового дня «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис» (5:3), у проигравших голевой передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко.

Торонто
4:2
2:2, 0:0, 2:0
Эдмонтон
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