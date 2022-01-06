Русские форварды остались в тени канадской легенды. Ему разбили лицо в кровь, но он вернулся и выиграл матч

Ассистент Тарасенко

«Питтсбург» и «Сент-Луис» удачно вышли с коротких новогодних каникул. «Пингвинз» обыграли «Сан-Хосе» (8:5), «Блюз» — «Миннесоту» (6:4). Оба матча завершились голевой феерией и соответствовали духу народных гуляний. Больше шайб — больше положительных эмоций и азарта. Банальный тезис поднимает зрительский интерес к игре и настроение самим хоккеистам. Впрочем, «Питтсбург» и без разгромов доволен результатами последнего месяца. Команда Майка Салливана не проигрывала с 5 декабря. Победная серия «Пингвинз» длится больше месяца.

Добавило оптимизма «Питтсбургу» перед матчем с «Блюз» возвращение из ковид-протокола Каспери Капанена, Теодора Блюгера и Тристана Джерри. Правда, основной голкипер «Пингвинз», пропустивший последние игры, остался на скамейке. Место в воротах с первых минут Салливан доверил Кейси Десмиту. Джерри появился на льду, когда «Сент-Луис» забросил третью шайбу, по которой есть небезосновательные претензии к голкиперу.

По-прежнему отсутствует у «Питтсбурга» Евгений Малкин. Нападающий тренируется с командой на льду, но сроки его возвращения умалчивают. У «Блюз», напротив, русская банда собралась в полном составе. Главный тренер Крэйг Беруби периодически объединял Тарасенко, Бучневича и Барбашева в одну тройку, но сегодня отказался от этой идеи. Владимир начал матч во втором звене, Павел и Иван — в третьем.

В первом периоде у обеих команд хватало моментов, чтобы открыть счет. «Питтсбург» атаковал осознаннее, пользуясь хорошим контролем шайбы. Джордан Биннингтон вступал в игру чаще Десмита. Один из сэйвов канадского голкипера достоин хит-парада недели. Когда казалось, что Брайан Раст остался перед открытым углом, Биннингтон успел выставить щиток и удачно отбил шайбу в сторону борта.

Из двукратного превосходства по броскам (14:7) «Пингвинз» не извлекли должной выгоды. Биннингтон справился с работой на отлично. А его партнеры отнеслись к шансам у чужих ворот ответственнее и реализовали первое же большинство в матче, которое разделилось между двумя периодами. Брэйден Шенн неотразимо бросил в верхний угол.

Владимир Тарасенко — незаметный герой «Сент-Луиса», задавившего «Пингвинз» своим прагматизмом. Российского форварда привыкли бояться за коварный кистевой бросок, но сегодня новосибирец включил режим ассистента и подносил снаряды партнерам. После шайбы Джордана Кайру пресс-служба «Блюз» задалась логичным вопросом, что круче: пас Тарасенко или гол? Ответ каждый выберет сам.

Герой Кросби

О градусе матча красноречиво свидетельствует эпизод в середине второго периода, когда Сидни Кросби сцепился с 25-летним Нико Микколой, который выше его на 14 сантиметров. Игроки обменялись тычками и словесными любезностями, после чего в дело пошли кулаки. Финн за счет длинных рук успел прописать капитану «Пингвинз» неприятный удар. Нападающий с окровавленным носом отправился в раздевалку, но нетривиальным поступком (дерется Кросби нечасто) разбудил команду.

«Питтсбург» наказал «Сент-Луис» за удаление Тори Крюга, но спустя 19 секунд пропустил третью шайбу. Салливан заменил Десмита и выпустил Джерри — это решение тренера предопределило дальнейший сценарий матча.

Врачи «Питтсбурга» оперативно привели Кросби в чувство. Сидни вернулся на лед и в первой же смене отметился голевым пасом на Раста. Настоящий капитан. Шикарный поперечный перевод разорвал оборону и поставил в трудное положение вратаря Биннингтона. Переместиться и среагировать на бросок Брайана ему не удалось.

Не сомневался, что на третий период «Питтсбург» выйдет сверхмотивированным. Камбэк — лучший ответ на нанесенный урон их капитану. «Сент-Луис» терпел до 53-й минуты, пока Кросби не взялся за спасение утопающих лично. Сидни не выключился из эпизода и добил отскочившую от Биннингтона шайбу. Тренеры «Блюз» взяли челлендж на помеху вратарю, но судьи после оперативного совещания подтвердили взятие ворот. Нападающий не контактировал с голкипером в «краске» — чистый гол и справедливые две минуты «Сент-Луису» за ошибочный запрос.