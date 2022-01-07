Капризова покалечили грязным ударом у борта! Русскую звезду увели со льда под руки после атаки молодого американца

«Миннесота» эффектно встретила Новый год — «Зимней классикой» на своем льду. Правда, «Уайлд» в итоге уступили «Сент-Луису» 4:6, но все равно подарили незабываемые эмоции почти 40 тысячам фанатам, собравшимся 1 января на огромном стадионе. После этого у команды были выходные — гостевая игра с «Оттавой» была перенесена, а на выезде в расписании остался только матч с «Бостоном».

Главная звезда «Дикарей» ударно проводит нынешний сезон. Уроженец поселка Кузедеево Кемеровской области вспомнил детство и зажигал на «Зимней классике», набрав 3 (1+2) очка. Капризову очень нравилось играть на улице — на тренировке на открытом воздухе он сначала исполнил лакросс, а затем перехват и еще один гол. Все это за 20 секунд.

В играх Кириллу пока не удавалось исполнить фирменный трюк Андрея Свечникова. Хотя вряд ли это расстраивает фанатов — он и так регулярно радует их набранными очками. Именно Капризов начал камбэк «Миннесоты» в матче с «Бостоном». Тайлер Холл открыл счет на седьмой минуты в большинстве. Ближе к концовке первого периода «Уайлд» получили численное преимущество «пять на три» и им тут же воспользовался русский форвард. У 24-летнего нападающего уже 40 (14+26 очков) в 32 матчах.

Спустя минуту с небольшим Нико Штурм вывел гостей вперед. После перерыва 20-летний Мэттью Болди забил первый гол в НХЛ в своем дебютом матче — «Дикари» повели со счетом 3:1. В середине встречи случился крайне неприятный эпизод — Трент Фредерик, преследовавший Капризова весь матч, все-таки до него добрался и нанес ему травму. После столкновения Кирилл с трудом поднялся со льда и отправился в раздевалку. В игру он больше не вернулся, о тяжести его травмы будет известно позднее, по видео все выглядит не слишком оптимистично. 23-летний Фредерик стал хорошо известен русским болельщикам в прошлом сезоне, когда провоцировал Овечкина, побоялся с ним драться, а потом получил от Александра удар в пах.

Как только главная звезда «Миннесоты» упала, партнеры поехали заступаться за нее. На льду завязалась потасовка, а Дмитрий Куликов полез с кулаками на обидчика Капризова. За драку русский защитник и Фредерик получили по 5 минут штрафа.

Без Кирилла гостям пришлось непросто. Маршанд смог сократить счет. Но в итоге «Уайлд» все-таки удержали преимущество и одержали первую победу с 9 декабря. Причем, сделали это без целого ряда игроков: Сперджена, Эрикссона Эка, Тальбота, Гринуэя (в ковид-протоколе), Бьюгстада и Дюхэйма. Возможно, теперь команда потеряла и своего лучшего хоккеиста.