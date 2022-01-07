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20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин занимает второе место в списке кандидатов на «Харт Трофи» по версии The Athletic

Американский спортивный ресурс The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ-2021/22. Это приз вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

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Источник: AP 2021

Первое место в списке претендентов на получение «Харт Трофи» занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Вторым стал российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Замкнул тройку защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман.

Далее в списке идут: Джонни Годро («Калгари»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Адам Фокс («Рейнджерс»), Мэттью Ткачак («Калгари»), Тимо Майер («Сан-Хосе»), Микко Рантанен («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

36-летний Овечкин в этом сезоне провел 34 матча и набрал 50 (24+26) очков. Он занимает третье место в гонке бомбардиров чемпионата и второе — в списке снайперов.

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