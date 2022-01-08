«Этот сладкий кистевой от Свечникова!» Русский снайпер «Каролины» дважды забил «Огонькам» эффектными бросками

«Каролина» в нынешнем сезоне может претендовать на многое, и главная причина тому — глубина состава, которая может стать ключом к успеху в условиях постоянных ротаций и проклятого ковид-протокола.

Да, первое звено «Харрикейнз» в лице Себастьяна Ахо (34 очка до матча с «Калгари»), Андрея Свечникова (24) и Теуво Терявяйнена (25) по-прежнему остается лучшими бомбардирами команды. Но эта команда обладает значительными боезапасами, которые используются по мере необходимости. Йеспери Котканиеми, Мартин Нечас, Сет Джарвис отлично поддерживают лидеров; Нино Нидеррайтер может быть смертоносен для соперника, когда ловит нужное настроение, а Тони Деанджело обрел шанс, который использовал и прилично помогает команде на синей линии.

Матч с «Огоньками» лишний раз продемонстрировал преимущество вариативного состава «Ураганов», где очки набрали 13 человек, над командой, где есть один лидер, пусть и играющий великолепно — речь о Джонни Годро.

Весомый вклад в победу «Каролины» внес Андрей Свечников, который здорово начал календарный 2022 год. 1 января в матче с «Коламбусом» он набрал 2 (1+1) очка, а в ворота «Флэймз» оформил голевой дубль. Первый гол россиянина был забит в середине второго периода, когда «Ураганы» вели со счетом 2:1. Образцовая контратака, в результате которой форвард оставил за спиной четырех соперников, завершилась точнейшим кистевым броском между щитков голкиперу гостей Дэну Владару.

«Это был такой сладкий кистевой от Свеча», — констатировала пресс-служба НХЛ в своем официальном твиттере.

Второй гол Андрея был забит не кистевым, но не менее эффектным броском. Свечников выстрелил в касание с достаточно острого угла, но идеально попал под «верхнюю полку» ворот «Калгари».

«Что за бросок!», — восхитились телевизионщики из Каролины.

«Думаю, мы сделали выводы после неудачного первого периода, и оставшиеся 40 минут отыграли просто здорово. Начало матча было трудным, потому что мы достаточно долго не играли. Как не тренируйся, но все равно игровую форму поддерживать непросто, если нет матчей. Здорово сыграл наш вратарь Андерсен, Фредди в каждом матче дает нам шанс на победу.



Мое удаление на Гудбрансоне? Конечно, я бы хотел больше не набирать штрафных минут, но нынче получилось так, что у меня сломалась клюшка, просто не было выбора — надо было придерживать соперника. Но я должен меньше удаляться, вы правы. Нас прорвало? Мы настраиваемся на каждый матч. Самое главное — продолжать в том же духе, нужно стараться забивать и владеть ситуацией», — сказал Свечников, на счету которого 26 очков в 29 матчах нынешнего сезона.

К слову, Эрик Гудбрансон, несмотря на все противодействие россиянина в этом матче, отметился прекрасной голевой передачей на Джонни Годро, который после этого вышел один на один и переиграл Фредерика Андерсена. Этот гол позволил «Калгари» сделать счет более приличным и лишил Свечникова победной шайбы — автором решающего гола стал Тони Деанджело.