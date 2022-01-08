Русские «Сент-Луиса» разгромили команду Овечкина. И это без Тарасенко

К сожалению, матчи НХЛ в неоптимальных составах вошли в привычку и уже совсем не удивляет, когда в одном противостоянии может отсутствовать сразу несколько больших звезд. Во встрече «Сент-Луиса» и «Вашингтона» болельщики обеих команд недосчитались Владимира Тарасенко, Никласа Бэкстрема и Ти Джея Оши. Российский форвард «Блюз» попал в ковид-протокол, а нападающие «Кэпиталз» были добавлены в список травмированных.

Тарасенко набирал очки в последних шести матчах подряд, а в 34 играх текущего чемпионата на его счету 34 (14+20) балла. Несмотря на потерю такой важной боевой единицы, «Сент-Луис» не испытал глобальных проблем во встрече с «Кэпиталз», хотя начало игры у хозяев совершенно не задалось. Гости обрушили на ворота Вилле Хуссо целый шквал атак, и финскому вратарю пришлось совершить ряд непростых спасений. В одном из эпизодов «Блюз» пропустили атаку 1 в 3, но супер-сейв Хуссо щитком не позволил шайбе попасть в ворота.

Тем не менее «Вашингтон», сделавший ставку на резвый старт, добился своего. Даниэль Спронг открыл счет уже на второй минуте матча, забив с передачи белорусского форварда Алексея Протаса. Лишь к середине первого периода «Сент-Луису» удалось успокоить игру и потихоньку навязать сопернику свой хоккей. Хозяева включили плотный прессинг в зоне «Кэпиталз», стали жестче действовать у бортов, при этом могли положиться на Хуссо, который был крайне надежен.

По такой игре совершенно неудивительно, что к середине матча хозяева не только отыгрались, но и повели в счете. Павел Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне и классным броском переиграл Илью Самсонова.

Российский голкипер «Вашингтона» провел не самый уверенный матч. Из 16 бросков по своим воротам он пропустил четыре гола, а Оскар Сундквист смог отличиться именно после ошибки вратаря. Илья неудачно отбил шайбу перед собой, после чего сразу же последовало добивание от шведа. Самсонов не впервые в этом сезоне испытывает проблемы с этим аспектом, и над ним точно необходимо поработать.

Последним аккордом для голкипера «Кэпиталз» стал мощный выстрел Иваша Барбашева. Российский нападающий забил 13-й гол в чемпионате, а шайба после его броска пересекла линию за доли секунды до сирены на перерыв. Третий период Самсонов провел уже на лавке, уступив место Заку Фукале.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FxKnAiyQ3xk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на смену вратаря, «Вашингтон» не выглядел командой, способной на камбэк. За несколько минут до финальной сирены гости получили возможность разыграть большинство, заменили при этом голкипера на полевого игрока, но пропустили в пустые ворота от Бучневича. С тремя очками форвард стал главной звездой встречи и во второй раз в сезоне набрал три балла за матч. Сомнений в том, что Павел попал в свою команду, уже давно не возникает.

«Кэпиталз» тем временем потерпели второе поражение кряду и заслуженно остались сегодня без очков. Слишком много суматохи было в действиях гостей, а идеально охарактеризовал матч «Вашингтона» эпизод, где Александр Овечкин случайно попал в лицо клюшкой Евгению Кузнецову. Центрфорвард едва не ушел в нокаут и ненадолго был вынужден отправиться в раздевалку. К счастью, ничего серьезного.