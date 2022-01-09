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9 января, источник: РБК

Передача Овечкина и шайба Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

«Миннесота Уайлд» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 3:2 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Маркус Фолиньо (44-я минута) и Матса Цуккарелло (59). Победный буллит на счету Кевина Фиалы. У проигравших отличились Коннор Макмайкл (23) и Евгений Кузнецов (26), которому ассистировал Александр Овечкин.

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В этом сезоне у Кузнецова теперь 34 (12+22) очка, у Овечкина — 51 (24+27) очко. Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, лидируют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», у которых по 53 очка. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил игру из-за травмы.

В эпизоде с первой шайбой «Миннесоты» форвард «Вашингтона» Карл Хагелин поразил собственные ворота. Это случилось после того, как команда сняла вратаря на отложенном штрафе. Шайбу записали на Фолиньо, так как он последним из игроков «Миннесоты» ее коснулся.

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В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи.

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Российский форвард Егор Чинахов забросил шайбу в победном матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Нью-Джерси Девилз» (4:3), нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов отличился в игре против «Питтсбург Пингвинз» (3:2), форвард «Торонто Мейпл Лифс» Илья Михеев набрал очки в третьей встречи подряд — он сделал передачу в матче с «Колорадо Эвеланш» (4:5).

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