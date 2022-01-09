Передача Овечкина и шайба Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

В составе победителей шайбы забросили Маркус Фолиньо (44-я минута) и Матса Цуккарелло (59). Победный буллит на счету Кевина Фиалы. У проигравших отличились Коннор Макмайкл (23) и Евгений Кузнецов (26), которому ассистировал Александр Овечкин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fZnTfZtCrmY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне у Кузнецова теперь 34 (12+22) очка, у Овечкина — 51 (24+27) очко. Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров лиги, лидируют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», у которых по 53 очка. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустил игру из-за травмы.

В эпизоде с первой шайбой «Миннесоты» форвард «Вашингтона» Карл Хагелин поразил собственные ворота. Это случилось после того, как команда сняла вратаря на отложенном штрафе. Шайбу записали на Фолиньо, так как он последним из игроков «Миннесоты» ее коснулся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/um3CN5FJmUY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:2. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D8ZR2gb8u7w" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.