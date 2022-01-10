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11:35 (мск), источник: ТАСС

«Детройт» проиграл «Анахайму» по буллитам в НХЛ. Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

Основное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Анахайм
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Источник: AP 2021

ТАСС, 10 января. «Анахайм» обыграл «Детройт» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе хозяев шайбы забросили Тревор Зеграс (7-я минута), Трой Терри (39) и Макс Комтуа (43). Победный буллит реализовал Рикард Ракелль.

У гостей отличились Филип Гронек (21), Тайлер Бертуцци (36) и российский нападающий Владислав Наместников (48). Он забросил десятую шайбу в сезоне, также на его счету восемь передач в 36 матчах.

«Анахайм» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 38 матчах. «Детройт» идет пятым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 36 играх. В следующем матче «Анахайм» примет «Питтсбург» 12 января, «Детройт» в этот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе».

В другом матче игрового дня «Сент-Луис» дома обыграл «Даллас» со счетом 2:1, забросив две шайбы на последней минуте третьего периода. Нападающие «Сент-Луиса» Иван Барбашев, Павел Бучневич и Клим Костин, форварды «Далласа» Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

Анахайм
4:3Б
1:0, 1:2, 1:1, 0:0
Детройт
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