«Детройт» проиграл «Анахайму» по буллитам в НХЛ. Наместников забросил 10-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 10 января. «Анахайм» обыграл «Детройт» в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Тревор Зеграс (7-я минута), Трой Терри (39) и Макс Комтуа (43). Победный буллит реализовал Рикард Ракелль.

У гостей отличились Филип Гронек (21), Тайлер Бертуцци (36) и российский нападающий Владислав Наместников (48). Он забросил десятую шайбу в сезоне, также на его счету восемь передач в 36 матчах.

«Анахайм» занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, набрав 45 очков в 38 матчах. «Детройт» идет пятым в Атлантическом дивизионе с 36 очками в 36 играх. В следующем матче «Анахайм» примет «Питтсбург» 12 января, «Детройт» в этот же день сыграет на выезде с «Сан-Хосе».