Овечкин притих, Кузнецову не везет — «Вашингтон» больше некому тащить

«Вашингтон» может только мечтать о том, чтобы выставить на игру оптимальный состав. Всего во второй раз в сезоне главный тренер Питер Лавиолетт включил в заявку на «Матч четырех» своих лучших центрфорвардов. Швед Никлас Бэкстрем недавно перенес сильную простуду и несколько дней провел в постельном режиме. Вернулся в состав и Ти Джей О’Ши, также приходивший в себя после какого-то вируса, не связанного с «короной». Американец занял место в первом звене с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. До полной идиллии «Кэпиталз» еще далеко, поскольку в день игры угодили в ковид-протокол защитник Дмитрий Орлов и нападающий Карл Хагелин.

Стартовый период получился невероятно насыщенным на события: четыре заброшенные шайбы, включая дубль Конора Шири, шесть удалений на двоих, легкие стычки Кузнецова и главного заводилы «Брюинз» Брэда Маршана (ему в одном эпизоде у ворот «Вашингтона» клюшкой разбил нос Ник Дауд), две возможности у гостей поиграть в формате «пять на три», три ярких момента с шикарными действиями от голкипера «Бостона» Линуса Улльмарка. В прошлом плей-офф соперники встречались в первом раунде и, видимо, не успели начисто позабыть о старых делах. Разве можно оставаться безучастным и спокойным, если у «Мишек» в каждой смене залезает под кожу колючий Маршан? Очень трудно сдержаться, чтобы не треснуть при любом удобном случае форварда, который в прошлом сезоне набрал 13 очков в 7 матчах против «Вашингтона».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40b298c23d2397927c8c" data-vnd="40b298c23d2397927c8c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40b298c23d2397927c8c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На общем фоне Овечкин был не очень заметен, запомнившись только фирменным броском из левого круга вбрасывания. Улльмарк оказался к нему готов и великолепно поймал шайбу ловушкой. Как тут было не вспомнить, что происходит с капитаном «Кэпиталз» в последнее время в играх против «Брюинз» — всего пять набранных очков в 12 матчах. Предъявлять претензии к русским лидерам команды может только законченный циник, поскольку почти половину регулярного чемпионата они тащили на своем горбу партнеров.

Всего четвертый (третий в основном составе) матч в НХЛ для вратаря «Вашингтона» Зака Фукале омрачило внезапно проснувшееся большинство «Бостона». Глядя на то, как Маршан и компания быстро двигали шайбу в чужой зоне и хлестко бросали, было сложно поверить, что команда реализовала лишнего всего два раза в последних восьми играх. Сейчас «Мишки» выполнили ту же самую норму всего за 40 секунд в концовке первого периода.

Фукале полтора года назад чуть не оказался в рижском «Динамо», но остался в Северной Америке и через АХЛ заслужил шанс попробовать себя уровнем выше. Он не пропускал на протяжении 138 минут и 7 секунд с начала своей карьеры. Это новый рекорд НХЛ. Но с «Бостоном» у него дела пошли наперекосяк. Особенно обидной стала не самая сложная шайба после броска защитника Мэтта Гржельчика со средней дистанции. Терпение у Лавиолетта лопнуло только после четвертого гола, в котором Фукале сложно обвинить.

Замена вратаря не спасла «Кэпиталз», поскольку соперник организовал быструю контратаку и пробил не игравшего три недели Витека Ванечека. Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов абсолютно здоров, но в заявку на матч, к счастью для себя, не попал. Комментаторы встречи озвучили невероятно интересный и одновременно удивительный факт — в нынешнем чемпионате во вторых периодах у вратарей «Вашингтона» худший в лиге процент отраженных бросков. Сходу найти объяснение этой проблеме невозможно.

Реальный шанс вернуться в игру у хозяев был еще при счете 2:3, когда Кузнецову, выдержавшему великолепную паузу, не дал забить Патрис Бержерон. Лучший оборонительный форвард НХЛ последнего десятилетия успел занять место в опустевшем створе ворот и подстраховать Улльмарка, отбив шайбу правой рукой.